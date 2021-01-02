Ряды Бандеры скудеют. В Киеве фекальное шествие собрало лишь несколько сотен человек

Вчера вечером украинские националисты провели свой традиционное шествие: отмечали 112-летие главаря ОУН Степана Бандеры. В этот день, как обычно во времена нацистской Германии, по городам Украины проходят факельные шествия.Организаторами в Киеве выступили ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Нацкорпус». Не обошлось и без Порошенко: в регионах маршем прошла его организация «Рух сопротивления капитуляции». Ровно в 18 из столичного парка имени Шевченко красно-коричневая толпа пошла в сторону майдана.Такие шествия бросают вызов всем здоровым силам в обществе да и за пределами страны: факельный марш служит напоминанием всем украинцам, в какой стране они живут и что есть силы, готовые ударить по всем врагам, всем, кто выступает за сотрудничество с Россией. Русофобский дух марша в его лозунгах против России. Толпа заводила себя кричалками: «Москалів на ножі» и «Москаляку на гілляку». А еще марши - это и своеобразная месть избирателям: результаты выборов показывают, что украинцы не хотят нацистов во власти, не доверяют им и их риторике ненависти. «Вы нам не доверяете, а мы вот идем победным шагам по вашим городам» , - вот такое послание всегда чувствуется в этих злобных шествиях.Одно радует: с каждым годом такие шествия становятся все малочисленней. В этот раз маршем прошли всего несколько сотен человек — возможно, до тысячи факелоносцев. Да и вообще в течение года наблюдается резкое падение численности участников акций радикалов. Чего стоила последняя годовщина майдана: на праздник «достоинства» собрались всего несколько сот человек. А ведь совсем недавно тысячи одурманенных риторикой Бандеры маршировали по улицам Киева. Нацистам все меньше удается роль хранителей духа майдана и Бандеры, объединителей новой Украины.Жизнь, пускай медленно, но привела к упадку популярности правых в стране. И недавние выборы в региональные парламенты стали своеобразным приговором - всего 1-3%. избирателей поддержали правых. Вот и остается им разве что маршировать с гневными русофобскими кричалками и факелами по городам страны. А все потому, что с бандеровской идеологией люди ассоциируют и войну на Донбассе, и падение уровня жизни, и все беды, постигшие страну после победы нацистского майдана.