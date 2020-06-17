Ряду федеральных учреждений выделят 15,8 млрд рублей на поддержку

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержке федеральных медицинских, образовательных и научных учреждений. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Средства будут выделены из Резервного фонда «для предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих образовательную, научную и медицинскую деятельность», сообщается в документе.

Субсидии направят на уплату налогов и сборов, страховых взносов, оплату коммунальных услуг и расходов, связанных с содержанием имущества и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также на предотвращение просрочки кредиторской задолженности организаций в связи с ограничениями по коронавирусу.

Ранее 11 июня российский премьер сообщил о необходимости поддержки медиков и семей с детьми в условиях распространения COVID-19 в стране.