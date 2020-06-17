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Ряду федеральных учреждений выделят 15,8 млрд рублей на поддержку
17 июня 2020, 18:00 • 66 • Политика
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержке федеральных медицинских, образовательных и научных учреждений. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Средства будут выделены из Резервного фонда «для предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих образовательную, научную и медицинскую деятельность», сообщается в документе.
Субсидии направят на уплату налогов и сборов, страховых взносов, оплату коммунальных услуг и расходов, связанных с содержанием имущества и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также на предотвращение просрочки кредиторской задолженности организаций в связи с ограничениями по коронавирусу.
Ранее 11 июня российский премьер сообщил о необходимости поддержки медиков и семей с детьми в условиях распространения COVID-19 в стране.
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