Рядовые поляки критикуют политические игры Варшавы вокруг 75-летия освобождения Освенцима • 19 • Аналитика

В Польше отмечают 75-летие освобождения узников «Аушвиц-Биркенау» - самого знаменитого гитлеровского концлагеря. В Освенцим съедутся немногочисленные уцелевшие бывшие узники – их около 200 человек, а также дипломаты, главы государств, общественные деятели.



Для Польши празднование 75-й годовщины событий по освобождению Освенцима играет особую роль. Прежде всего, оно наполнено и современным, актуальным на данный момент политическим содержанием. Так, Варшава пытается превратить эту памятную дату в повод для очередных политических спекуляций антироссийской направленности.







В Аушвиц уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский, что весьма показательно, если учитывать: современный украинский режим не отрекается от своих коллаборационистов, принимавших самое рьяное участие в преступлениях гитлеровского режима, а идейные потомки этих коллаборационистов были одной из главных боевых сил Евромайдана осенью 2013-зимой 2014.



Президента Владимира Путина в Польшу не позвали, хотя именно СССР, политическим наследником которого является Россия, внес основной вклад в победу над нацизмом в Восточной Европе. Между тем, опрос, который провел польский Институт рыночных и социальных исследований IBRiS, свидетельствует: большинство простых поляков не хотят превращения этой даты в политическое событие и лишь 5,4% респондентов видят в этом событии сильное историческое послание русскому государству.



Реакция рядовых поляков хорошо видна по комментариям в сети.



Было бы лучше, если бы политики, особенно Дуда, держались подальше от Освенцима

- пишет abkr на сайте Wyborcza.pl.



Политические игры вокруг этого кладбища - самая отвратительная вещь, которая может случиться в цивилизованном мире,

- вторит ему другой комментатор.



То, что президент Анджей Дуда не поехал в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, где участвовал Владимир Путин, также показывает: современному польскому руководству не важна память жертв Освенцима и любые действия по ее увековечению.



Была бы воля, Варшава бы вообще не праздновала эту дату, но так все же нельзя – США и Европа не поймут. Поэтому и пытаются польские руководители превратить траурные мероприятия в очередную политическую разборку с Россией. Между тем, до войны в Польше проживали миллионы евреев, многие из них были весьма состоятельными людьми. Где их дома, особняки, предприятия, магазины? Кому, как не Польше, платить сейчас репарации?





Есть и еще один очень интересный момент. Мероприятия памяти жертв Холокоста проводятся в той стране, еврейское население которой понесло огромные потери, где было множество концлагерей и где после войны евреев выжили, превратив Польшу в моноэтничное государство.



Разве в мире мало мест для празднования памятной даты, начиная от Иерусалима и оканчивая той же Змиевской балкой в Ростове-на-Дону, где были уничтожены около 30 тысяч советских граждан – не только евреев, но и членов их семей других национальностей, цыган, армян, пленных военнослужащих Красной Армии, коммунистов и комсомольцев. Но для Польши, разумеется, празднование этой даты – вопрос политического престижа и финансовых поступлений.



Не зря руководитель Федерации еврейских общин России Александр Борода в одном из интервью ответил:

Лидеры государств приезжают не только в Освенцим. Они приезжают в Польшу и тем самым дают статус, почет, легитимизацию того, как вели себя руководство Польши и поляки во время Второй мировой войны по отношению к евреям. В Польше отмечают 75-летие освобождения узников «Аушвиц-Биркенау» - самого знаменитого гитлеровского концлагеря. В Освенцим съедутся немногочисленные уцелевшие бывшие узники – их около 200 человек, а также дипломаты, главы государств, общественные деятели.Для Польши празднование 75-й годовщины событий по освобождению Освенцима играет особую роль. Прежде всего, оно наполнено и современным, актуальным на данный момент политическим содержанием. Так, Варшава пытается превратить эту памятную дату в повод для очередных политических спекуляций антироссийской направленности.В Аушвиц уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский, что весьма показательно, если учитывать: современный украинский режим не отрекается от своих коллаборационистов, принимавших самое рьяное участие в преступлениях гитлеровского режима, а идейные потомки этих коллаборационистов были одной из главных боевых сил Евромайдана осенью 2013-зимой 2014.Президента Владимира Путина в Польшу не позвали, хотя именно СССР, политическим наследником которого является Россия, внес основной вклад в победу над нацизмом в Восточной Европе. Между тем, опрос, который провел польский Институт рыночных и социальных исследований IBRiS, свидетельствует: большинство простых поляков не хотят превращения этой даты в политическое событие и лишь 5,4% респондентов видят в этом событии сильное историческое послание русскому государству.Реакция рядовых поляков хорошо видна по комментариям в сети.- пишет abkr на сайте Wyborcza.pl.- вторит ему другой комментатор.То, что президент Анджей Дуда не поехал в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, где участвовал Владимир Путин, также показывает: современному польскому руководству не важна память жертв Освенцима и любые действия по ее увековечению.Была бы воля, Варшава бы вообще не праздновала эту дату, но так все же нельзя – США и Европа не поймут. Поэтому и пытаются польские руководители превратить траурные мероприятия в очередную политическую разборку с Россией. Между тем, до войны в Польше проживали миллионы евреев, многие из них были весьма состоятельными людьми. Где их дома, особняки, предприятия, магазины? Кому, как не Польше, платить сейчас репарации?Есть и еще один очень интересный момент. Мероприятия памяти жертв Холокоста проводятся в той стране, еврейское население которой понесло огромные потери, где было множество концлагерей и где после войны евреев выжили, превратив Польшу в моноэтничное государство.Разве в мире мало мест для празднования памятной даты, начиная от Иерусалима и оканчивая той же Змиевской балкой в Ростове-на-Дону, где были уничтожены около 30 тысяч советских граждан – не только евреев, но и членов их семей других национальностей, цыган, армян, пленных военнослужащих Красной Армии, коммунистов и комсомольцев. Но для Польши, разумеется, празднование этой даты – вопрос политического престижа и финансовых поступлений.Не зря руководитель Федерации еврейских общин России Александр Борода в одном из интервью ответил: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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