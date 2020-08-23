Рядом с Тихановской появился "серый кардинал": Белоруссии угрожает кровавый сценарий

Автор:

Аля Самитова

Белорусская ситуация развивалась стремительно, и вот "простая домохозяйка" заявляет о своей победе на выборах, а затем "взрывает" страну заявлением "Я ваш президент". Типа, я ваша вождь. Правда, волна протестов быстро смывает её в тихую Литву. И уже оттуда, заметно осмелев "на удалёнке", Тихановская сообщает о том, что готова "принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера".

У кого в руках "ниточки"?

"Я плачу вместе с вами в эти дни, когда мы хороним своих героев". Откуда вдруг появились столь грамотные для влияния на толпу заявления? Каким образом тихая и немного косноязычная "домохозяйка" вдруг так быстро "политически заматерела"?

Белорусам стоит насторожиться: появление "серого кардинала" рядом с "лидером протестов" Тихановской не обещает ничего хорошего. Скриншот: Twitter/Bernard-Henri Lévy

Понятно, что пламенная речь "нового национального лидера" написана каким-то набившим на этом руку политтехнологом, а сам текст "дэвушка" прочитала с суфлёра. Ведь это только на первый поверхностный взгляд может показаться, что вся белорусская "движуха" происходит сама по себе. Отнюдь нет, "пульт управления" процессами в руках у операторов, сидящих вне страны. Лишь иногда они показывают свои лица.

Причина внезапного преображения Тихановской становится более понятной: неожиданно к почти привычному запаху "домашнего борща" вдруг добавился острый аромат специй от демонического повара – профессионального поджигателя "цветных революций". Рядом с Тихановской появился сам "серый кардинал" Бернар-Анри Леви. Совместную фотографию с "новым лидером нации" Леви опубликовал в своём микроблоге в Twitter, добавив:

Мы видим, как дело женщин может поколебать гротескную и кровожадную диктатуру.

"Гламурный вестник апокалипсиса"

Существует такая примета: если где появился Леви, там скоро польются реки крови и "раскроются врата ада". Этими кровавыми реками, можно сказать, отмечен весь путь "кардинала". Пожалуй, самую точную характеристику политическому журналисту и философу Бернару-Анри Леви не так давно дал одесский политолог и востоковед Игорь Дмитриев, назвав француза "гламурным вестником апокалипсиса".

И в этом нет никакого художественного преувеличения. На фотографиях Леви выглядит вполне симпатичным интеллектуалом (сам себя он любит называть intellectuel engagé – "ангажированный интеллектуал"). И даже хитрый блеск его глаз не сразу выдаёт настоящую внутреннюю суть этого идеолога и практика так называемого "демократического геноцида", роль в котором Бернара-Анри Леви общеизвестна.

Вот что сказал о нём в беседе с Царьградом философ Александр Дугин:

Та идеология, которую поддерживает Леви, она, если угодно, тотальная и в каком-то смысле тоталитарная. Она включает в себя все типы навязывания: это навязывание через образование, СМИ, культуру, искусство, политику, через дипломатию и экономику. Важно, что Леви – сын крупного банкира, состояние которого оценивается в более чем полмиллиарда долларов. Он часть этой "ротшильдо-соросовской" системы, которая проявляет себя идеологически, экономически и через войну.

Многие видят в его истории воплощение феномена, когда одиночка, не обладающий официальной властью, может радикально влиять на систему, переворачивая её по своему усмотрению с ног на голову. Хотя на самом деле это, скорее всего, совершенно не так. Бесспорно, он является проводником неолиберализма и глобализма, тем не менее Леви – только чёрная тень тех, кто пишет "собственную историю", кто наделил его некими "полномочиями" и, что немаловажно, деньгами. Он – как буревестник последующих страшных событий, представляющий интересы некоего "мозгового центра", никогда не действующего собственными руками.

Между тем в анамнезе пожилого француза, некогда убедившего Саркози в необходимости проведения операции в Ливии, разрушенная государственность многих стран, в том числе Украины.

"Кровавый послужной список"

Коллекция "мерзостей", к которой приложил руку Леви, начала пополняться ещё в 90-е годы, когда ему, видимо, поднадоело просто "пилить бабло" и потихоньку заниматься коррупцией в должности директора государственной комиссии, распределявшей субсидии на французский кинематограф.

А тут "очень удачно" началась смута в Югославии, в которой Леви сыграл свою роль. Он лично поддержал боснийских мусульман и их президента Алию Изетбеговича, протащив его в Елисейский дворец на встречу с Франсуа Миттераном, затем помогал отделять Косово, параллельно призывая НАТО к бомбёжкам Югославии.

Оставил свой след Леви и на российском Северном Кавказе. Во время военных операций в Чечне он обратился к европейским лидерам с призывом признать Аслана Масхадова "легитимным президентом" самопровозглашённой ЧРИ. При этом чеченский боевик-террорист Шамиль Басаев должен был стать премьер-министром.

Если где-то заводится известный общественник Бернар-Анри Леви, значит, прорыв инферно совсем рядом. Потому что изо всех бестий преисподней, цокающих копытцами по мозгам современников и оставляющих за собой кровавые лунки, Бернар-Анри поистине любимая гиена Вельзевула,

– так написал о французе в одной из своих публикаций журналист Виктор Мараховский. И ничуть при этом не преувеличил.

В начале 2000-х Леви приветствует вторжение американских войск в Афганистан, за что получает прозвище "бомбардировочный соловей", настолько восторженно он воспринял эту операцию. Спустя восемь лет, после вторжения Грузии в Южную Осетию и трагических событий в Цхинвале, Бернар-Анри проникается восторженной любовью к Михаилу Саакашвили и заявляет, что "не встречал никогда более миролюбивого, более враждебного войне человека", чем тогдашний грузинский президент.

"О Ливии ничуть не жалею"

Следующей жертвой "серого кардинала" стала Ливия, которую Бернар-Анри пожелал "освободить от жестокой диктатуры Муаммара Каддафи. Действовал он уже по привычной схеме: почуял конфликт, начал "правозащитную истерику", а затем нашёл "военное решение". Будучи советником тогдашнего президента Франции Николя Саркози, он убедил его в необходимости силового вмешательства в Ливию с тем, чтобы помочь свергнуть "режим Каддафи".

Причём в мятежный Бенгази Леви отправился лично, откуда и позвонил по сотовому телефону напрямую Саркози, уговорив его, минуя французский МИД, встретиться с лидерами Национального переходного совета.

И через несколько дней президент Франции признаёт легитимность этого НПС, всё так же не ставя в известность министра иностранных дел Франции. То, что действия Леви и Франции вызвали новый кровавый виток гражданской войны в Ливии, в которую оказались вовлечены ведущие европейские державы, значения, видимо, не имело.

"Весёлый огонь" во всём регионе

В интервью Le Parisien в 2011 году Леви фактически предсказал будущие события, которые потрясут Ближний Восток:

Вот подождите, Каддафи падёт, обязательно падёт, и вы увидите весёлый огонь во всём регионе. Возникнет "ливийский прецедент", возникнет "казус Каддафи". Итак, чтобы помочь сирийцам, мы обязаны победить в Ливии.

Спустя четыре года после этих событий, когда Ливия всё больше погружалась в кровавый хаос, в интервью всё тому же Le Parisien, Бернар-Анри заявил, что "ни о чём не жалеет", а то, что происходит во взорванной его руками стране, просто показывает – "демократия с неба не сваливается, за неё надо бороться".

К этому моменту все мысли Леви уже были устремлены к Сирии, где тоже, по его убеждениям, требовалось "международное вмешательство для поддержки сирийских повстанцев". Именно к этому он призывал в вышедшей в 2013 году статье "Спасите Алеппо", уверяя мировое сообщество в том, что против "режима Асада надо действовать точно так же, как против Каддафи в Ливии".

"Идеолог" Майдана

Не прошли мимо внимания Леви и украинские события. Ещё до переворота в Киеве "кардинал" опубликовал в своей колонке для издания La regle du jeu материал, озаглавленный "Да здравствует свободная Украина!", в котором с восторгом приветствовал "новую оранжевую революцию", считая её "шансом на перерождение нынешней бездушной Европы". Больше всего его беспокоила "опасность" того, что "Янукович вновь вернёт страну под пяту России". Именно поэтому его "воодушевляло стремление украинцев войти в общий европейский дом".

Поэтому и неудивительно, что в самом начале февраля 2014 года "серый кардинал" выступил в Киеве. Вот что сказал тогда Леви:

Я французский гражданин, я – европейский федералист, но сегодня, на Майдане, напомнившем Европе о её первоочередном призвании, я также украинец.

Происходило это всего за девять дней до того, как в украинской столице начались самые кровавые события: столкновения протестующих с милицией, с "Беркутом", гибель десятков людей, а затем – государственный переворот.

Леви принимал деятельное участие в становлении "новой Украины". Он сумел организовать встречу Петра Порошенко с Франсуа Олландом, а затем, когда Порошенко был избран президентом, всячески его поддерживал и давал советы, встречаясь с ним то в Киеве, то в Париже. Фото: Panarama/Globallookpress

Возможно, Бернару-Анри показалось, что хаос получился недостаточный, поэтому он 2 марта снова выступил в Киеве, приветствуя произошедшие события. Эта речь француза была пафосной и наполнена сравнениями, которые, возможно, смогли понять не все собравшиеся:

Вы с достойным великих народов хладнокровием нанесли историческое поражение тирании. И поэтому вы не просто европейцы, а лучшие из европейцев. Теперь вы европейцы не только по истории, но и по пролитой крови. Вы европейцы не только потому, что сыновья Вольтера, Виктора Гюго и Тараса Шевченко, но и потому что здесь, на Майдане, молодёжь впервые гибла со звёздным флагом Европы в руках.

Леви в роли посредника

На этом участие Бернара-Анри в жизни Украины не завершилось. Он сумел организовать встречу Петра Порошенко с Франсуа Олландом, а затем, когда Порошенко был избран президентом, всячески его поддерживал и давал советы, встречаясь с ним то в Киеве, то в Париже.

И это ещё не всё: вместе с членом Палаты лордов парламента Великобритании Ричардом Ризби и главой немецко-украинской парламентской группы Карлом-Георгом Вельманом Бернар-Анри основал Агентство модернизации Украины, чтобы привлечь ведущих экспертов мира к разработке программ украинских реформ.

После этой встречи с Зеленским Бернар-Анри опубликовал колонку в WSJ, где назвал нового президента Украины "малоизвестным пока комедийный актёром", находящимся в оппозиции Владимиру Путину. Скриншот: Twitter/Bernard-Henri Lévy

В желании переделать Украину Леви вполне последователен: несмотря на свою почти "влюблённость" в Порошенко, француз быстро переметнулся на сторону Зеленского, с которым проводил встречи ещё на этапе выборов. Для "команды Зе" Бернар-Анри сыграл роль неофициального канала между Киевом и Парижем, организовав встречу с Эммануэлем Макроном, у которого "кардинал" тоже выполнял роль теневого советника.

И вот теперь он снова выходит на сцену. Возможно, откровенное вмешательство Леви в белорусские события – это пока только личная его инициатива. Макрон пока стоит на позиции "надо избежать повторения в Белоруссии украинского сценария", хотя и не исключает "помощи от ЕС, если посредничество потребуется".

Тем не менее, и так понятно, что "гламурный всадник апокалипсиса" не просто так появился на сцене, он вполне вовлечён в происходящее в Белоруссии. И то, что этот "стервятник", как часто называют Леви в прессе, появился рядом с Тихановской, должно заставить белорусов серьёзно задуматься: там, где проявляет интерес Бернар-Анри, обязательно начнутся кровавые события.

Впрочем, сейчас "серого кардинала" может больше заинтересовать военный переворот в Мали и тогда его "унесёт" в Африку, подальше от Белоруссии и её проблем.