Рядом с самолётом Путина усмотрели разведчика НАТО

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Джо Байденом.

Самолёт с Владимиром Путиным вылетел в Женеву. Он летит в обход Украины, некоторые утверждают, что рядом с президентским лайнером летает разведывательный самолёт НАТО RC-135W Rivet Joint.

Напомним, 16 июня пройдёт встреча лидеров России и США в Женеве, на вилле Ла Гранж. Переговоры будут продолжаться в течение 4-5 часов.

В составе делегации России также будут глава МИД Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который курирует в Кремле вопросы, связанные с Украиной, и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.