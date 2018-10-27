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Рядом с Румынией украинские пограничники обстреляли толпу людей, трое ранены - видео

27 октября 2018, 01:54  •  130 • В мире
Возле украинско-румынской границы произошла стрельба. Трое мужчин ранены.
У границы Украины с Румынией украинские пограничники открыли стрельбу по местным жителям, трое ранены. Подробности инцидента сообщает украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).
По версии военных, конфликт с местными начался в приграничном кафе, якобы к их коллеге начал приставать житель села, где и располагалось заведение. Пограничник вызвал на подмогу 10 своих коллег. Его противник поступил так же и позвал на помощь 15 местных жителей.
В итоге между двумя группами завязалась драка. Получив синяки и ушибы, украинские пограничники открыли огонь по толпе. От выстрелов пострадали трое селян, сейчас они находятся в больнице.
Утверждается, что «приставший» к пограничнику в кафе мужчина якобы был контрабандистом. Однако пользователи соцсетей выражают большие сомнения по этому поводу и предполагают, что пограничник напился в кафе и спьяну повздорил с одним из местных.
«Я чёт не понял, он один пришел им в кафе за контрабанду предъявлять? Или нажрался и словил руля?» - гласит один из комментариев.

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