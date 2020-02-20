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Рядом с российской авиабазой Хмеймим: Сирийские ПВО отразили атаку

20 февраля 2020, 20:24  •  122 • В мире
Сирийская система ПВО успешно сработала и отразила вражескую атаку у города Джебла. По данным СМИ, нападению подверглись объекты у порта Латакия. Совсем недалеко расположена российская авиабаза Хмеймим, на которой базируются наши ВКС.
Сирийские ПВО отразили атаку у города Джебла, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya.
"Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла", - цитирует информагентство.
Сообщается, что атака произошла недалеко от порта Латакия и российской авиабазы Хмеймим, где базируются наши ВКС.
Напомним, до этого важные заявления по Сирии сделал министр обороны России Сергей Шойгу. На днях он рассказал, как США бесцеремонно грабят природные богатства Сирии. По его словам, с одной стороны, американцы незаконно выкачивают сирийскую нефть, а с другой - запрещают поставки углеводородов в страну.
Жёсткие заявления Шойгу прозвучали на переговорах министров обороны и глав МИД России и Италии в Риме. Трансляция этого мероприятия была опубликована на видеопортале YouTube.
Идёт неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу, обвинил Шойгу США.
Он добавил, что Сирия сейчас крайне нуждается в тепле, горячей воде, электричестве, для которых необходимы углеводороды. Однако из-за США в Сирию запрещены поставки нефти, а добывать ресурсы самостоятельно сирийцы не везде и не всегда могут.

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