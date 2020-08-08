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Рядом с Лукашенко есть украинский агент или дурак: Медведев о провокации с 33 "наёмниками из ЧВК"
08 августа 2020, 00:15 • 83 • Политика
Журналист и телеведущий Андрей Медведев прокомментировал провокацию с 33 "наёмниками из ЧВК", якобы организованную СБУ. Он не исключает, что рядом с главой Белоруссии находится украинский агент или дурак.
Украинская сторона намеренно слила данные о 33 "наёмниках ЧВК из России" и дезинформировав белорусских коллег. Такое мнение озвучил телеведущий Андрей Медведев.
Он не исключает, что Служба безопасности Украины действовала в связи с группой заинтересованных лиц внутри КГБ Белоруссии.
"Взаимодействие спецслужб по линии Киев - Минск тоже, очевидно, налажено неплохо. И информацию про "русских наёмников" передали Лукашенко именно в таком виде, что он заварил всю эту кашу. То есть рядом с ним находится или агент, или дурак", - пишет он в Telegram.
Как добавил Медведев, инцидент демонстрирует проблемы в различных структурах России, которые отвечают за белорусское направление. Они заблуждались в том, что ситуация находится под контролем.
Главный вопрос заключается в следующем: дружба КГБ и СБУ против России является разовым мероприятием или постоянной инициативой?
Напомним, военный обозреватель "Комсомольской правды" Александр Коц заявил о том, что задержанных в Минске граждан России подставили украинские спецслужбы, выдав себя за представителей одной из российских компаний, заинтересованных в найме людей для переброски в Ливию транзитом через Белоруссию.
Как передаёт polit.info, ранее консул России в Минске Кирилл Плетнев сообщил, что задержанные белорусскими силовиками граждане России направлялись в одну из стран Латинской Америки транзитом через Белоруссию и Турцию. При этом они остались в недоумении из-за сложившейся ситуации.
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