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«Ряд вопросов не терпит отлагательств»: Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву на переговоры

13 ноября 2018, 00:09  •  42 • Политика
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву, чтобы обсудить вопросы, «не терпящие отлагательств».
Новый спецпосланник ООН по Сирии получил от России приглашение на переговоры в Москву. Речь идёт о норвежском дипломате Гейре Педерсене, который должен вскоре сменить нынешнего спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.
В МИД России отмечают, что Педерсен официально вступит в свои права спецпосланника ООН не раньше конца декабря. Однако Москве не обязательно дожидаться этого момента. Педерсен может посетить Россию и как частное лицо. Подчеркивается, что чем раньше он совершит свой визит, проще ему будет войти в курс дела.
«Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты. Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы», - подчеркнули в МИД России.
Добавляется, что в Москве рассчитывают на то, что передача дел от старого спецпредставителя ООН новому пройдёт как можно быстрее. Это связано с тем, что имеется целый ряд вопросов, не терпящих отлагательств.
«Все они имеют важное и актуальное значение. Это гуманитарные вопросы и вопросы формирования конституционной комиссии, и продвижение политического процесса, и, конечно, работа в астанинском формате», - сказал замглавы МИД России и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в интервью РИА Новости.

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