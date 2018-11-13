«Ряд вопросов не терпит отлагательств»: Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву на переговоры

Новый спецпосланник ООН по Сирии получил от России приглашение на переговоры в Москву. Речь идёт о норвежском дипломате Гейре Педерсене, который должен вскоре сменить нынешнего спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

В МИД России отмечают, что Педерсен официально вступит в свои права спецпосланника ООН не раньше конца декабря. Однако Москве не обязательно дожидаться этого момента. Педерсен может посетить Россию и как частное лицо. Подчеркивается, что чем раньше он совершит свой визит, проще ему будет войти в курс дела.

«Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты. Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы», - подчеркнули в МИД России.

Добавляется, что в Москве рассчитывают на то, что передача дел от старого спецпредставителя ООН новому пройдёт как можно быстрее. Это связано с тем, что имеется целый ряд вопросов, не терпящих отлагательств.