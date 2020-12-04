Ряд волонтеров могут выдвинуть на выборы в Госдуму в 2021 году

Представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу в 2021 году. Об этом сообщили эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что потребность политических партий в добровольцах будет расти, как и потребность у волонтеров в реализации себя через политические партии. Он также выразил мнение, что больше всего волонтеров в политику будет идти из социальной сферы.

При этом руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов отметил, что представители политических партий уже принимают участие в волонтерской деятельности, в частности в акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса #МыВместе.

Кузнецов рассказал, что большое количество депутатов от «Единой России» принимало участие в акции, причем не афишируя своих поступков. Они покупали кислород, вещи для больниц и не вешали партийные значки, заявил глава исполкома ОНФ. Также он добавил, что тем, кто никак не проявил себя в условиях пандемии, бороться за мандат в 2021 году будет сложно.

В сентябре председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей.

Вместе с тем в том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет однозначного решения по датам выборов в 2021 году.

Кроме того, пресс-секретарь президента России прокомментировал появление новых партий в стране. По его словам, это востребованный процесс, так как в новых партиях молодое поколение ищет то, чего не видит в существующих политических силах.

В 2021 году пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России. Кроме того, состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.