«Ряд регионов готов к постепенному смягчению мер»: Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил, что «по самым осторожным оценкам» динамика ситуации с COVID-19 в стране выглядит позитивной. Премьер допустил, что в 27 российских регионах сложились условия для постепенного смягчения ограничений, введённых из-за распространения вируса. Тем временем в ВОЗ отметили, что Россия предприняла весь комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остаётся непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», — сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что «по самым осторожным оценкам» динамика ситуации с COVID-19 в стране выглядит позитивной. Премьер также допустил, что в 27 российских регионах созданы условия, на фоне которых можно говорить о снятии ограничений.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готов к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин.

Он отметил, что за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы, а более половины специализированных коек остаются свободными.

Напомним, за прошедшие сутки в 81 регионе России зафиксировано 8926 новых случаев коронавирусной инфекции. По сведениям оперативного штаба, у 40,1% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа коронавирус выявили у 9709 человек, за день до этого — 9200. В общей сложности в стране подтверждены 290 678 случаев COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в России проведено 7 147 014 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

С начала эпидемии в России зафиксировано 2722 летальных исхода (0,94%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. Вместе с тем на территории РФ выздоровели 70 209 человек. Среди переболевших COVID-19 есть и сам Михаил Мишустин.

Поэтапное снятие ограничений

Ранее Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, действовавшего в стране с конца марта. Глава государства рассказал, что наступил следующий этап, в рамках которого нужно смягчать действующие ограничения, но делать это нужно не одномоментно.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработали и направили во все страны критерии, при соответствии которым можно снимать введённые из-за коронавируса ограничения. Об этом рассказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, в рекомендациях говорится, что следует учитывать при ослаблении мер сдерживания распространения вируса. В беседе с «Российской газетой» Вуйнович сказала, что РФ учитывает данные рекомендации.

«Если очень рано снять все ограничения, начнется второй всплеск эпидемии, который может оказаться серьезнее. Он может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет. Он будет среди людей, поэтому всегда нужно быть готовым идентифицировать каждого заболевшего и его контакты», — сказала представитель ВОЗ.

Она добавила, что для возвращения к нормальной жизни нужно чтобы все работодатели разработали меры инфекционной безопасности на рабочем месте, в частности, соблюдение физической дистанции и масочного режима, а также гигиены рук и поверхностей.

«Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль», — отметила она.

Вуйнович подчеркнула, что число новых случаев инфицирования снижается, но потребуется время, чтобы проследить за динамикой развития ситуации.

«Эпидемия может двигаться в разных направлениях. Когда 2-3 недели будут стабильное снижение новых выявленных случаев, тогда можно будет уже говорить, что это уже не временный, а устойчивый процесс», — заключила представитель ВОЗ.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России остались семь регионов, где в которых всё еще наблюдается неблагоприятная обстановка по коронавирусу. В другом выступлении глава Роспотребнадзора отметила, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться тем, как россияне провели майские праздники.

«Некоторое количество дней, а скорее всего два дня, мы видим определенное снижение. Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит еще и от того, как мы все вместе провели майские праздники. Если значимая часть нас делала всё правильно, то эта тенденция сохранится», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

В ходе прошедшего 18 мая совещания с Владимиром Путиным Попова также рассказала, что Роспотребнадзор совместно с МЧС России и Минздравом отработали алгоритм развертывания быстровозводимых инфекционных модульных центров. По словам Поповой, за две недели можно создать до 1 тыс. коек.

«Они сегодня готовы до тысячи коек одномоментно с разной емкостью, по необходимости, по ситуации», — сказала она на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось 18 мая.