Ряд неугодных Зеленскому телеканалов приостановили вещание на Украине

Киев, 3 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести санкции против местных телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и владельца холдинга — народного депутата Тараса Козака.

Действия главы государства представители пострадавших СМИ расценили как политическую расправу над неугодными «информационными рупорами». В совместном заявлении телеканалов говорится об отсутствии поводов для применения инструмента санкций. Таким образом власть стремиться отделить народ страны от данных о неудачах Киева на мировом поприще, передает RT.

«Обращаемся к президенту: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится... Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь», — сказано в документе.

На фоне прекращения эфирного вещания сразу несколькими крупными телеканалами Украины президент побеседовал с журналистами HBO. В интервью он рассказал, что был шокирован штурмом Капитолия в Вашингтоне.