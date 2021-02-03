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Ряд неугодных Зеленскому телеканалов приостановили вещание на Украине
03 февраля 2021, 16:35 • 97 • Украина
Киев, 3 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести санкции против местных телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и владельца холдинга — народного депутата Тараса Козака.
Действия главы государства представители пострадавших СМИ расценили как политическую расправу над неугодными «информационными рупорами». В совместном заявлении телеканалов говорится об отсутствии поводов для применения инструмента санкций. Таким образом власть стремиться отделить народ страны от данных о неудачах Киева на мировом поприще, передает RT.
На фоне прекращения эфирного вещания сразу несколькими крупными телеканалами Украины президент побеседовал с журналистами HBO. В интервью он рассказал, что был шокирован штурмом Капитолия в Вашингтоне.
Автор: Алиса Яковлева
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