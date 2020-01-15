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«Ряд конституционных поправок»: Путин в послании обозначил главные задачи на ближайший год

15 января 2020, 22:09  •  56 • В России
Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию уделил много внимания социальным вопросам, в частности демографии и здравоохранению. Теперь российские семьи смогут получить материнский капитал при рождении первого ребёнка. Кроме того, президент заявил о введении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, если доходы семьи не превышают размер прожиточного минимума на каждого человека. Путин также предложил внести ряд существенных поправок в Конституцию страны.
 
© Сергей Гунеев/РИА Новости
 

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства отметил, что послание впервые оглашается в самом начале года, так как необходимо решать масштабные  социальные, экономические и технологические задачи, которые стоят перед страной.

«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены», — заявил президент.

Он уточнил, что темпы изменений должны нарастать с каждым годом.

Выбраться из демографической ловушки

Содержательную часть послания Путин начал с обсуждения ситуации с рождаемостью в России. Президент призвал выбраться из демографической ловушки и обеспечить рост численности населения страны. Он напомнил, что сейчас семьи создаёт малочисленное поколение родившихся в начале 1990-х годов, а также перечислил трудности, с которыми сталкиваются молодые родители.

По словам Путина, демографическая ситуация 1990-х годов оказалась даже хуже, чем в годы войны.

Острейшей проблемой, угрожающей демографическому будущему, Путин назвал низкие доходы российских граждан. Около 70—80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, напомнил президент. В связи с этим было решено ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет с 1 января 2020 года. Речь идёт о семьях, чьи доходы не превышают размер одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят в среднем 5500 рублей — половину прожиточного минимума. Если этих выплат семьям не будет хватать, чтобы иметь доход на уровне прожиточного минимума, то уже со следующего года они удвоятся и составят около 11 тыс. рублей.

Эффективной мерой по улучшению демографической ситуации должно стать продление выплаты материнского капитала и его увеличение. С января 2020 года получить маткапитал в размере 466 617 рублей можно будет уже за первенца. Путин также предложил увеличить сумму при рождении второго ребёнка ещё на 150 тыс.

«Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», — пояснил Путин.

Президент рассказал, что из федерального бюджета выделены средства, чтобы помочь регионам создать 255 тыс. новых мест в яслях и попросил правительство определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, а также увеличить число бюджетных мест в региональных вузах.

  • © Алексей Куденко/РИА Новости

Кроме того, он распорядился обеспечить всех учеников с 1-го по 4-й класс бесплатным горячим питанием, отметив, что, когда ребёнок идёт в школу, расходы семьи резко возрастают.

«Все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут», — заявил глава государства.

Необходимости принятия новой Конституции нет

Обращаясь к Федеральному собранию, Путин сказал, что не видит необходимости в изменении Конституции России, так как её потенциал ещё не исчерпан. В то же время президент внёс на обсуждение ряд конституционных поправок.

Российский лидер выступил с предложением закрепить в основном законе регулярную индексацию пенсий и норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Также он предложил доверить Госдуме утверждение премьер-министра. Президент при этом будет не вправе отклонить утверждённую кандидатуру; а назначения руководителей силовых ведомств глава государства должен проводить после консультаций с Советом Федерации. Также он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов. В то же время Путин отметил, что Россия должна оставаться президентской республикой — президент должен сохранить право отстранять премьера и министров.

Наряду с этим глава государства заявил о необходимости сделать более значимой роль губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета.

Кроме того, Путин предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

По всему пакету конституционных поправок российский лидер предложил провести голосование граждан.

Как стало известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным после оглашения послания заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

«Официально ввозить в Россию отдельные препараты»

Говоря о здравоохранении, президент потребовал не допускать больше ситуаций с перебоями в поставках в страну жизненно важных лекарств. Он попросил правительство отладить работу, чтобы родители больных детей больше не оказывались в безвыходной ситуации.

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание: такие ситуации не должны больше никогда повторяться... Уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения», — сказал Путин.

Он также сообщил, что на ремонт и оборудование больниц и поликлиник будет выделено 550 млрд рублей.

«Впервые за всю историю ядерного оружия мы никого не догоняем»

Перейдя к теме мировой политики, президент заявил, что ядерные державы должны выработать новые подходы к обеспечению стабильности. Он отметил, что обороноспособность страны гарантирована на десятилетия вперёд, при этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнёрами.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперёд, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений», — пояснил глава государства.

В то же время он отметил, что Россия способна достичь такого же прорыва в плане развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, как и в обороне, и предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», который обеспечил бы бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам, при этом гражданам не придётся платить за сам трафик.

В конце выступления Путин напомнил, что в наступившем году перед Россией стоят прорывные исторические задачи.

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