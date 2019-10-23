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Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписания контракта с Россией
23 октября 2019, 23:54 • 59 • Политика
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа с Россией. "Ряд городов Украины могут столкнуться с проблемами с отоплением", - предупредил он.
Ряд городов Украины могут остаться без отопления, если не будет заключён новый контракт на транзит газа из России. Об этом прямо заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он уточнил, что речь идёт о сценарии, в котором Россия не продлевает контракт с Украиной на транзит голубого топлива в Европу. Теоретически имеющихся у Украины запасов газа должно хватить, чтобы обеспечить дома отоплением. Однако на практике всё не так просто.
При этом он добавил, что руководству страны известно об этих трудностях, поэтому "внештатных историй" быть не должно.
Напомним, что в конце 2019 года истекает срок действия договора между Украиной и Россией на транзит газа в Европу. Одновременно с этим Россия достраивает газопровод "Северный поток - 2", который позволит закачивать "голубое топливо" напрямую в центральную Европу, минуя Украину и Польшу. Это грозит оставить украинцев не только без доходов от транзита, но и без газа в самый разгар отопительного сезона.
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