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Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписания контракта с Россией

23 октября 2019, 23:54  •  59 • Политика
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа с Россией. "Ряд городов Украины могут столкнуться с проблемами с отоплением", - предупредил он.
Ряд городов Украины могут остаться без отопления, если не будет заключён новый контракт на транзит газа из России. Об этом прямо заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он уточнил, что речь идёт о сценарии, в котором Россия не продлевает контракт с Украиной на транзит голубого топлива в Европу. Теоретически имеющихся у Украины запасов газа должно хватить, чтобы обеспечить дома отоплением. Однако на практике всё не так просто.
"Фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы", - сказал украинский премьер на брифинге.
При этом он добавил, что руководству страны известно об этих трудностях, поэтому "внештатных историй" быть не должно.
Напомним, что в конце 2019 года истекает срок действия договора между Украиной и Россией на транзит газа в Европу. Одновременно с этим Россия достраивает газопровод "Северный поток - 2", который позволит закачивать "голубое топливо" напрямую в центральную Европу, минуя Украину и Польшу. Это грозит оставить украинцев не только без доходов от транзита, но и без газа в самый разгар отопительного сезона.

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