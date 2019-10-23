Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписания контракта с Россией

Ряд городов Украины могут остаться без отопления, если не будет заключён новый контракт на транзит газа из России. Об этом прямо заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он уточнил, что речь идёт о сценарии, в котором Россия не продлевает контракт с Украиной на транзит голубого топлива в Европу. Теоретически имеющихся у Украины запасов газа должно хватить, чтобы обеспечить дома отоплением. Однако на практике всё не так просто.

"Фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы", - сказал украинский премьер на брифинге.

При этом он добавил, что руководству страны известно об этих трудностях, поэтому "внештатных историй" быть не должно.

Напомним, что в конце 2019 года истекает срок действия договора между Украиной и Россией на транзит газа в Европу. Одновременно с этим Россия достраивает газопровод "Северный поток - 2", который позволит закачивать "голубое топливо" напрямую в центральную Европу, минуя Украину и Польшу. Это грозит оставить украинцев не только без доходов от транзита, но и без газа в самый разгар отопительного сезона.