Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, когда предъявит бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко подозрение в преступлениях.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, это произойдёт, когда будет достаточно доказательств.

«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную раду со снятием неприкосновенности», — сказал он.

Вместе с тем Рябошапка отказался отвечать на уточняющий вопрос, когда именно это может произойти.

Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел.