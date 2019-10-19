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Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях
19 октября 2019, 12:24 • 39 • Украина
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, когда предъявит бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко подозрение в преступлениях.
© Valentyn Ogirenko Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, это произойдёт, когда будет достаточно доказательств.
«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную раду со снятием неприкосновенности», — сказал он.
Вместе с тем Рябошапка отказался отвечать на уточняющий вопрос, когда именно это может произойти.
Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел.
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