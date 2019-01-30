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Рябков заявил о расколе "ядерной пятерки": "Дефицит взаимного доверия"

30 января 2019, 07:39  •  108 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о расколе, который наступил между членами "ядерной пятерки", обратив внимание на имеющийся "дефицит взаимного доверия". Из-за серьезности ситуации, как отметил дипломат, "пришлось отказаться от согласования итогового заявления".
Ранее в Пекине прошла встреча представители стран так называемой "ядерной пятерки", в которую помимо России входят США, Китай, Великобритания и Франция. Замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание на серьезность сложившейся между членами "пятерки" ситуации, заявив о расколе внутри нее.
По словам российского дипломата, в настоящий момент имеется "дефицит взаимного доверия" между участниками "ядерной пятерки".
"Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами "ядерной пятерки", - обратил внимание замглавы МИД РФ, уточнив, что это является "беспрецедентным вызовом для данного формата".
Причем положение настолько сложное, что, как отметил Рябков, "пришлось отказаться от согласования итогового заявления".
"Именно поэтому становится особенно актуальным вынесенный Россией на рассмотрение конференции вопрос о роли и месте "пятерки" как в контексте укрепления ДНЯО, так и в более широкой перспективе", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Кроме того дипломат отметил "явное снижение уровня стратегической стабильности" и попытки "раскачать и демонтировать" ту структуру, что взяла под свой контроль процесс вооружения.
"Мы наблюдаем явное снижение уровня стратегической стабильности на фоне попыток раскачать и демонтировать с большим трудом сформированную архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями", - подчеркнул Рябков.
Что это за попытки, догадаться не сложно. Одна из самых ярких - это самовольный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), намеченный на начало февраля. При этом в Вашингтоне ссылаются на то, что Россия якобы первая нарушила договор. Поводом для возмущения американцев послужила российская крылатая ракета 9м729. В Вашингтоне уверяют, что она нарушает допустимую ДРСМД дальность.
Для того, чтобы развенчать американскую "страшилку" и доказать верность пунктам договора, Минобороны РФ даже провело специальный "смотр" ракеты для иностранцев. Тем не менее, позицию Соединенных Штатов это не изменило.

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