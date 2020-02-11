Рябков заявил о готовности стран БРИКС помогать в борьбе с коронавирусом

Бразилия, Россия, Индия и ЮАР готовы к тесному сотрудничеству с Китаем для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Страны БРИКС готовы тесно сотрудничать с Китаем, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой вируса», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков подчеркнул, что международному обществу необходимо усилить взаимодействие для борьбы с коронавирусом. По его словам, это, в частности, нужно сделать в рамках Всемирной организации здравоохранения.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 февраля, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, выздоровели почти 4 тыс. граждан, умерли 1016 человек. Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти. При этом он призвал не паниковать и проявлять «человеческую, финансовую и научную» солидарность.