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Рябков заявил о готовности стран БРИКС помогать в борьбе с коронавирусом

11 февраля 2020, 21:24  •  30 • Политика
Бразилия, Россия, Индия и ЮАР готовы к тесному сотрудничеству с Китаем для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Страны БРИКС готовы тесно сотрудничать с Китаем, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой вируса», — цитирует дипломата ТАСС.
Рябков подчеркнул, что международному обществу необходимо усилить взаимодействие для борьбы с коронавирусом. По его словам, это, в частности, нужно сделать в рамках Всемирной организации здравоохранения.
Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 февраля, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, выздоровели почти 4 тыс. граждан, умерли 1016 человек. Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти. При этом он призвал не паниковать и проявлять «человеческую, финансовую и научную» солидарность.

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