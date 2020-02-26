Рябков заявил, что встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене была деловой

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политических директоров в Вене прошло в сугубо деловой атмосфере и прошло конструктивно по ряду аспектов. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам заседания.

По его словам, заседание было плановым, это элемент текущей работы по оценке хода выполнения договоренностей. "СВПД, как вы понимаете, переживает сложный период, находится в кризисе. Естественно, все это не могло не стать предметом достаточно подробного рассмотрения участников. Повестка дня была традиционной в том смысле, что в ходе заседания рассмотрена как ядерная, так и экономическая составляющая сделки. И по тому, и по другому блоку вопросов проведено подробное обсуждение с выходом на конкретику. Тональность была сугубо деловой, в ряде аспектов конструктивной. Продемонстрирован настрой всех участников СВПД находить решения, которые позволили бы начать выведение СВПД из кризиса, в котором он оказался в результате односторонних разрушительных действий США", - сказал он.

Замминистра отметил, что все участники вновь признали, что "первопричиной всех нынешних бед, проблем, трудностей и потенциальных дальнейших осложнений является политика Вашингтона, стремящегося односторонними санкциями, навязыванием своих подходов, по сути дела, продиктовать свою волю всем остальным". "Эта политика неприемлема, о чем в ходе заседания было немало сказано", - подчеркнул Рябков.

Отклик

РФ на встрече в Вене по иранской ядерной сделке настаивала на выработке выхода из сложной ситуации, что получило определенный отклик, отметил дипломат.

"Что касается нашего вклада в проведенную работу, то мы настраивали всех участников мероприятия, в том числе в ходе двусторонних встреч, а также трехсторонних встреч, которые мы провели в порядке координации с коллегами из Ирана и Китая, на работе, которая помогла бы находить решения. Подходы сторон, различия в этих подходах, временами фундаментальные, принципиальные, хорошо известны всем участникам СВПД. Поэтому фокусироваться на них сейчас, наверное, было бы непродуктивно", - сказал он.

"Надо сказать, наши призывы, наши импульсы в направлении выработки определенной дорожной карты движения вперед, они получили определенный отклик", - добавил Рябков.

Пошаговая формула

Идея КНР о разработке пошаговой формулы по сохранению СВПД является работоспособной, считает замглавы МИД РФ.

"Мне кажется, что это очень разумный подход, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Конечно, это сложно. Это потребует определенных политических решений, но сама методология поэтапного подхода и принципа взаимности, мне кажется, вполне работоспособна. Поддерживали китайских коллег в этом их начинании".

По его словам, начинать нужно именно с определения нескольких относительно ограниченных по своему масштабу направлений работы, где "участники СВПД могли бы организоваться с точки зрения выработки некого пакета шагов на встрече друг к другу". "Например, "евротройка" испытывает озабоченности в связи с иранскими объявлениями, поскольку считает, что они несут в себе определенные распространенческие риски, - указал дипломат. - Иран считает, что Евротройка не дорабатывает с точки зрения экономических бонусов от выполнения этой сделки. Почему бы здесь не найти формулу, которая позволила бы разменять одно на другое?"

Рябков также выразил надежду на то, что в ближайшие недели поиск соответствующих решений будет интенсифицирован и получится "выдать результат, который поможет укрепить устойчивость иранской ядерной сделки".

Ранее постпред КНР при отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь сообщил о разработке участниками СВПД пошаговой формулы для обеспечения реализации договоренностей.

Проект в Фордо

По словам замглавы МИД РФ, Россия подтверждает готовность реализовать проект по модернизации иранского ядерного объекта в Фордо, несмотря на американские санкции.

"Мы обменялись мнениями по ходу реализации проектов, осуществляемых в рамках СВПД. Наш известный проект по реконфигурации уранообогатительного объекта в Фордо испытывает сложности как технологические, так и санкционного характера, но это не означает, что мы от него отказываемся. Мы подтвердили политическую решимость двигаться дальше в направлении его реализации", - сказал он.

"Графики и календари - вопрос отдельный. Главное, что настрой на это есть, что подтвердили и иранцы, как, впрочем, и по другим аспектам нашего двустороннего сотрудничества с иранской стороной, прежде всего по реализации планов расширения АЭС в Бушере, о чем тоже коллегам было сказано", - добавил Рябков.

Реактор в Араке

Участники заседания совместной комиссии по выполнению СВПД констатировали прогресс в модернизации реактора в Араке, сообщил Рябков.

"Великобритания и КНР в качестве сопредседателей соответствующей рабочей группы проинформировали о работе, проводимой по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке. Там тоже есть прогресс, не только риторический, декларативный, но материальный. Мы, разумеется, это приветствовали и поддержали", - сказал он.

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран возобновляет работы по обогащению урана и приостанавливает модернизацию реактора в Араке, поскольку участники СВПД, по его словам, не выполняют свои обязательства перед Ираном.

Выше всяких похвал

Уровень сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) можно оценить как "выше всяких похвал", отметил Рябков.

"Полная уверенность, если говорить об этом обобщенно, относительно отсутствия в Иране незаявленной ядерной деятельности или незаявленного ядерного материала формулируется в так называемом расширенном заключении МАГАТЭ по этому вопросу. Пока такого заключения нет, но уровень сотрудничества Ирана с агентством, я бы сказал, выше всяких похвал", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если взять при этом и ввести в эту систему координат ту абсолютно деструктивную политику, которую проводят США и некоторые другие страны в отношении Исламской Республики Иран, политику давления, шантажа, угроз и политику устрашения партнеров Ирана, которые готовы с ним сотрудничать на законных основаниях, на этом фоне сам по себе уровень сотрудничества Ирана с агентством заслуживает самой высокой оценки", - добавил высокопоставленный дипломат.

Как отметил Рябков, периодически возникающие трудности "с точки зрения обсуждения проблематики доступа на те или иные объекты" решаются в рабочем порядке: "Я рассчитываю, что в таком же спокойном деполитизированном ключе агентство и его секретариат продолжат соответствующую работу с иранскими коллегами". Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва исходит из того, что Тегеран понимает важность продолжения такой работы.

О СВПД

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года объявил о финальном, пятом, этапе сокращения обязательств.

14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД. При этом официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявлял, что европейские страны пока не задействовали этот механизм.