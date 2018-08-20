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Рябков заявил, что Россия не будет первой размещать оружие в космосе

20 августа 2018, 19:39  •  44 • Политика

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва не намерена первой размещать оружие в космосе и рассчитывает, что такая позиция будет сигналом для Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Несмотря на небольшой состав тех, кто разделяет этот подход, мы не будем первыми размещать оружие в космосе. Это важный сигнал. Думаю, что он не может быть проигнорирован, в том числе и в Вашингтоне", - сказал дипломат.

Он добавил, что на протяжении последних двух десятилетий было очевидно стремление США доминировать в космосе, в том числе в военном отношении. На этом фоне, по его словам, Россия развивает свои космические системы, обеспечивающие разведку, связь, наблюдение и контроль. "Другое дело, пока в космосе нет оружия ударного типа, нет средств поражения, но разговоры идут. Тенденция, которая наблюдается в доктринальных и практических документах США, указывает в данном направлении, что очень тревожно", - отметил замглавы МИД РФ.

Как сообщала ранее американская газета Politico, президент России Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу на встрече в Хельсинки несколько конкретных инициатив в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе предусматривающих отказ от размещения оружия в космосе.

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