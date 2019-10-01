Рябков заявил, что НАТО пока не готова принять мораторий на размещение ракет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Реакция НАТО на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мораторий был объявлен президентом [Владимиром] Путиным 2 февраля текущего года. Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает", - сказал он. - К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру".

Москва будет работать над реализацией инициативы президента РФ Владимира Путина о моратории, заверил Рябков.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, возможно, и в других регионах", - добавил он.