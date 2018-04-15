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Рябков: выйти на разумный компромисс по проекту резолюции в СБ ООН по Сирии будет трудно
15 апреля 2018, 18:54 • 72 • Политика
МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Выйти на какой-то разумный компромисс по проекту резолюции в СБ ООН по Сирии будет крайне трудно, у России и Запада есть свои красные линии. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем критически смотреть на предложения западной тройки, - отметил он. - Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать".
Замглавы МИД предупредил, что "выйти на какой-то разумный компромисс, на какое-то решение по этому проекту будет крайне трудно". "Не хотел быть сейчас ничего предварять с точки зрения того, как сейчас пойдет эта работа, но надо понимать, что у нас есть известные красные линии, - добавил он. - Наверное, какие-то неотменимые красные линии есть и у западной группы".
"Раньше выработать некую дорожку между этими красными линиями, некий серединный путь эпизодически получалось, хотя, надо сказать, довольно-таки редко, - отметил Рябков. - К сожалению, в последнее время то, что раньше называлось культурой компромисса и общего знаменателя, просто начисто уничтожено пренебрежительным аррогантным подходом, который пронизывает буквально все поведение представителей США, Великобритании, Франции в СБ ООН и на других площадках".
"Сейчас обстановка в политическом плане крайне напряженная, атмосфера исключительно наэлектризована, поэтому я ничего не буду предварять в качестве прогнозов", - указал высокопоставленный дипломат.
При этом Рябков заверил, что Москва будет "спокойно, методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике".
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