Рябков: вводя новые санкции против РФ, США показывают свою беспомощность

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вашингтон, вводя новые санкции против Москвы, лишь выставляет напоказ собственную беспомощность, поскольку попытки давления на Россию не работают. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Санкции против московского коммерческого банка "Агросоюз" - это 54-й санкционный накат США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - констатировал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что в последние дни в Конгресс США были внесен "целый ворох законопроектов", авторы которых требуют наращивания санкций в отношении РФ. "Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку", - подчеркнул Рябков.

В четверг американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Автором является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью- Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".

В пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что американские власти расширили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них физическое лицо из России, коммерческий банк "Агросоюз", зарегистрированный в РФ, а также еще одну китайскую и одну организацию КНДР. Как поясняется в сопроводительном документе министерства, рестрикции были введены за якобы имеющие место нарушения лицами и организациями режима санкций США и резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих введение ограничений в отношении КНДР.