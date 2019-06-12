Рябков: встреча с Томпсон дала старт контактам РФ и США по стратегической стабильности

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Встреча с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон стала стартовым моментом для активизации контактов РФ и США в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров.

Как напомнил замминистра, лидеры двух стран дали прямое поручение своим командам заняться тематикой контроля над вооружениями в предметном ключе во всех ее составляющих. "Я бы назвал эту встречу стартовым моментом. Ведь по совокупности итогов сегодняшнего мероприятия речь уже не идет о каком-то одноразовом контакте, за ним последуют новые беседы, а, надеюсь, что со временем и переговоры", - подчеркнул Рябков.

"Мы не можем допустить, чтобы архитектура в сфере контроля над вооружениями теряла элемент за элементом, а без переговоров в этих сложных обстоятельствах разобраться сложно, - отметил замглавы МИД. - В этой связи настойчиво внедряем мысль в диалоге с США, что здесь нужна системная работа, которая включает все профильные ведомства".

Вместе с тем уверенно договориться об этом сторонам на встрече не удалось. "Пока договоренности о системной работе нет, - пояснил он. - Будем надеяться, что коллеги в Вашингтоне отнесутся к этим идеям с должным вниманием и без особых пауз прокомментируют их".

Позитивная тональность

Но у Москвы относительно данной встречи больших ожиданий не было. "Сохраняются серьезные, очень глубокие расхождения в подходах наших стран практически ко всем вопросам, составляющим сегодня повестку дня в сфере контроля над вооружениями, - пояснил Рябков. - Кроме того, долго отсутствовали контакты в этом формате и специализированного диалога по данным вопросам".

"Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла, я бы сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания, - подчеркнул он. - Со своей стороны, мы обратили внимание американских коллег на то, что перерывы в такого рода контактах контрпродуктивны, и они не должны затягиваться. Надо сказать, что они не спорили с подобной постановкой вопроса".

По словам дипломата, администрации США требуется дополнительное время для того, чтобы отстроить свои подходы к наполнению диалога с Россией и его организации. "Мне сложно прогнозировать, что будет после данной встречи, здесь больше вопросительных знаков, чем каких-то законченных концепций. По-прежнему по ряду направлений намерения США и их позиция для нас остаются в сфере поиска и изучения, а не констатации чего-то определенного", - отметил он.

Импульсы получены

Как сообщил Рябков, на встрече американская сторона проявила заинтересованность в обсуждении с РФ ряда вопросов. "Мы получили определенные импульсы от американцев по некоторым конкретным сюжетам, взяли их в домашнюю проработку, будем формировать позицию, - указал он. - Но говорить о том, что мы смогли сформировать какой-то календарь встреч или определенную последовательность наших действий было бы преувеличением".

"Я погрешил бы против истины, сказав, что у нас сформировалась некая дорожная карта. К сожалению, этого не произошло, - обратил внимание Рябков. - Но я надеюсь, что работа будет продолжена на данном направлении, и такая ситуация - это не повод для разочарования".

Замглавы МИД РФ также отметил, что на встрече с американскими коллегами стороны лучше почувствовали настрой друг друга. "Рассчитываем не тратить время на то, что может быть отработано быстрее", - заключил он.

Многосторонний формат контроля

Много нестыковок в вопросе многостороннего формата контроля над вооружениями остается у России и США, однако саму идею Москва поддерживает, отметил Рябков.

"Наши американские коллеги в последнее время довольно активно занимаются тематикой создания так называемой среды, благоприятствующий ядерному разоружению, наметили некоторые многосторонние мероприятия в этой сфере, - обратил внимание Рябков. - Сама постановка вопроса о том, что на многостороннем уровне нужно формировать предпосылки для продолжения процесса в данной сфере нам близка".

По его словам, после заключения Договора СНВ-3 российская сторона заявила, что подошла к черте, когда "все последующие шаги должны приниматься на многосторонней основе". "Получится ли мультилатерализировать контроль над вооружениями - это открытый вопрос. Остается много нестыковок, и, главное, как к этому отнесутся другие страны", - отметил замминистра.

Рябков напомнил, что в последнее время из Вашингтона участились заявления о заинтересованности вовлечь Китай в формат разоружения, "из-за чего образуется политико-дипломатическая конфигурация, которая отличается от традиционного контроля над вооружениями, десятилетиями осуществлявшегося только на двусторонней основе РФ и США".

В целом, по словам высокопоставленного дипломата, Россия считает это целесообразным в перспективе, но также видит необходимым включать в такой формат все страны "ядерной пятерки". "В первую очередь имеем в виду Великобританию и Францию, ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых являются неотъемлемым элементом в общей системе военного планирования, в том числе в рамках НАТО", - уточнил замглавы РФ.

Применение кибертехнологий и оружие в космосе

Рябков отметил, что применение кибертехнологий и размещение оружия в космическом пространстве также затрагивались на встрече.

"Кибернетическая безопасность как тема <...> в том числе для проведения разного рода операций, не исключая операции военного назначения, обозначалась нашими американскими коллегами среди тем", - отметил высокопоставленный дипломат.

"У них создано соответствующее командование, это серьезный фактор, мы его тоже не можем игнорировать, как мы не можем игнорировать все более реальную перспективу появления ударных вооружений в космосе. И на эту тему мы американцам высказали свои озабоченности и подчеркнули, что подлинный, содержательный диалог по стратегической стабильности невозможен без рассмотрения в практическом плане этой перспективы", - добавил Рябков.

По его словам, Россия открыта к рассмотрению способов совершенствования форматов контроля над вооружениями. "Мы исходим из того, что ситуация в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности изменилась настолько, что больше нельзя игнорировать ни потенциалы других стран, ни новые технологические возможности в самых разных областях", - указал замглавы МИД России.