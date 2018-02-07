Рябков: Вашингтону свойственно устраивать истерики в стилистике капризного ребенка

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ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сравнил недовольство властей США укрепляющимися отношениями России и стран Латинской Америки с истериками капризного ребенка. В беседе с корреспондентом ТАСС российский дипломат, находившийся во вторник в Кейптауне, также высказал уверенность в бесперспективности угроз введения Вашингтоном санкций в отношении Венесуэлы.

Недавние заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, признавшего во время своей лекции в Техасском университете, что сближение России и стран Латинской Америки вызывает у руководства его страны беспокойство, Рябков объяснил раздражением и дискофортом американских властей, привыкших воспринимать этот регион как свой "задний двор".

"Современному Вашингтону вообще очень свойственно в стилистике капризного ребенка устраивать истерики по любому поводу. Когда что-то не по нему - сразу хочется представить себе такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу. Это несерьезно и недостойно", - подчеркнул Рябков.

Дипломат отметил, что политика, которую Россия проводит на латиноамериканском направлении понятна, прозрачна, лишена какого бы то ни было "двойного дна" и не направлена против кого бы то ни было, но является лишь следствием "нормального обоюдного желания быть друг к другу ближе с точки зрения контактов и форм взаимодействия".

Он также пообещал, что военно-техническое сотрудничество со странами этого региона будет продолжено, несмотря на недовольство руководства Соединенных Штатов. "Если на нашу продукцию есть спрос, значит, его надо удовлетворять, но так, чтобы не нарушались региональные балансы - мы за этим следим, чтобы твердо обеспечивалась надежность конечного пользователя", - сказал дипломат.

Касаясь ситуации в Венесуэле, Рябков отметил, что все продолжающиеся попытки США оказывать на нее давление путем угроз введения нефтяного эмбарго обречены на такой же провал, какой ранее фактически потерпела и политика санкций в отношении Кубы. "В США произошел глубокий фундаментальный свдиг в направлении полной фокусировки на санкциях, как чуть ли не на единственном политическом внешнеполитическом инструменте, не считая военные силы", - считает Рябков.

По его словам, такая стратегия поведения не только вызывает нарастающее отторжение в мире, но и мешает искать приемлемые формы решения тех или иных проблем, консервируя старые апробированные схемы одностороннего диктата, нажима и шантажа.

Российский дипломат также предупредил, что попытки Вашингтона внести радикальные изменения в условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе неизбежно приведут к его слому, а европейские союзники США должны будут в случае поддержки позиции американских властей разделить с ними ответственность за подобное развитие событий.

"Это станет очень серьезным ударом по системе международного гарантированного обеспечения режима нераспространения ядерного оружия, поскольку отзовется нежелательным и крайне тяжелым сигналом другим странам. Так КНДР увидит полную недоговороспособность США на этом примере, после чего шансы на достижение тех или иных взаимопониманий между Пхеньяном и Вашингтоном, по моим оценкам, резко снизятся", - уверен Рябков.

"Мы совершенно не склонны делить ответственность за этот деструктивный курс с другими государствами, а как будут вести себя европейцы - это их дело, их выбор", - подытожил он.