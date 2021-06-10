Рябков в шести словах поставил США ультиматум

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил, на каких условиях США можно было бы исключить из списка "недружественных стран". Для этого дипломату хватило всего шесть слов: "США должны прекратить проводить недружественную политику".

Напомним, ранее в список недружественных России стран попали пока только две - США и Чехия. Эксперты не раз отмечали, что этот список может быть расширен ещё и даже называли различные варианты.

Страна может быть и исключена из этого чёрного списка, но для этого ей необходимо соблюсти одно важное условие. Об этом, в частности, рассуждал замглавы МИД России Сергей Рябков на примере Америки. Для формирования жёсткого требования, больше похожего на ультиматум, хватило всего шести слов.

"США должны прекратить проводить недружественную политику", - подчеркнул дипломат.

Поясняя, Рябков отметил, что именно необходимо сделать американцам. Например, прекратить наступление на внешнеполитические и экономические интересы нашей страны, отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела России. Стоит Вашингтону и перестать мешать партнёрству с Москвой на геополитической арене.

"До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент", - добавил замминистра в беседе с РИА Новости.