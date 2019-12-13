Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Антирейтинг довёл до отставки: Путин сменил руководство Еврейской автономной обл...
Душенов 247. Малый ракетный кошмар Вашингтона
«Лучше бы он вообще не выдвигал свою кандидатуру»: как в США отреагировали на со...
"Российская угроза": В МИД Франции сделали прогноз для НАТО
Главная / Политика

Рябков: участникам БРИКС необходимо заботиться о повышении эффективности "пятерки"

13 декабря 2019, 06:24  •  6 • Политика

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 декабря. /ТАСС/. Страны, входящие в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должны закреплять достигнутые "пятеркой" успехи, постоянно повышая эффективность работы данного формата. Такое мнение в беседе с ТАСС привел в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы обсудили вопросы повышения эффективности работы БРИКС по ряду направлений. Это молодое, динамичное объединение государств с большими результатами, но это не значит, что мы не должны заботиться о том, чтобы оно таковым и оставалось", - сказал дипломат по итогам первого дня встречи шерпов "пятерки" в Бразилиа. По его словам, эта тема "постоянно присутствует в повестке объединения".

Кроме того, участники закрывающей бразильское председательство в объединении встречи шерпов посетили недавно начавший работу в Бразилиа региональный офис "Нового банка развития" (Банк БРИКС) в Южной Америке. "У нас в будущем году также будет открыто представительство банка развития", - напомнил замглавы МИД РФ.

В пятницу партнеры познакомятся с планами работы под российским началом в БРИКС в 2020 году. "Нацеливаемся на плотную работу по всем составляющим <...> Календарь очень насыщенный и мы будем плотно готовиться с первых дней", - заявил Рябков.

Главным мероприятием "пятерки" в 2020 году станет встреча глав государств и правительств в Санкт-Петербурге во второй половине июля, напомнил Рябков. "Мы, несомненно, проведем его на высокой политической ноте, с хорошей отдачей, чтобы лидеры, собравшиеся на это мероприятие, могли провести углубленный обмен мнениями по международной тематике, по работе БРИКС, но и чтобы они могли одобрить весомый пакет практических результатов", - подытожил российский дипломат.

Встречи в расширенном составе

Рябков добавил, что Россия посоветуется с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР по поводу формирования состава участников встреч лидеров БРИКС с руководством не входящих в него стран на полях саммита в Санкт-Петербурге в июле 2020 года. "Мы над этим активно работаем. Исхожу из того, что соответствующие предложения партнерам мы сделаем. Думаю, в Санкт-Петербурге такие форматы будут предусмотрены", - сказал дипломат.

14 ноября в ходе пресс-конференции по итогам саммита "пятерки" в Бразилиа Владимир Путин высказал намерение пригласить на встречу лидеров в Санкт-Петербург страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

С 2013 года на полях саммитов БРИКС проводятся встречи в расширенном составе в формате "аутрич", который подразумевает привлечение соседей председательствующей страны по региону. В 2017 году Китай выступил с инициативой формирования "круга друзей" БРИКС, которые бы взаимодействовали с "пятеркой" в постоянном режиме, заложив основу формата БРИКС+. Нынешний председатель объединения Бразилия решила в 2019 году сосредоточиться на укреплении практического взаимодействия в традиционном пятистороннем формате.

Российское председательство

Россия нацелена на плотную работу в формате БРИКС в рамках своего председательства в 2020 году и ставит перед собой масштабные задачи. "Мы нацеливаемся на плотную работу по всем трем составляющим: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарное сотрудничество и контакты между людьми", - сказал Рябков.

По его словам, предстоящее в 2020 году российское председательство в объединении ставит перед собой масштабные задачи, одной из которых является разработка и согласование контртеррористической стратегии "пятерки". "Нам [также] нужно освежить и осовременить принятую пять лет назад в Уфе концепцию экономического партнерства с учетом [произошедших] изменений в мире и новых тенденций, в том числе нарастания протекционизма", - пояснил замглавы МИД РФ.

Кроме того, участники БРИКС ведут работу над рядом соглашений, которые, надеется дипломат, "удастся если не подписать в период нашего председательства, то в значительной мере приблизить момент завершения работы над ними". "Календарь очень насыщенный и мы будем плотно готовиться с первых дней в новом году, <...> чтобы они [лидеры] могли одобрить весомый пакет практических результатов", - подытожил Рябков.

Ранее в ходе саммита 13-14 ноября в Бразилиа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в рамках российского председательства запланировано порядка 150 мероприятий разного уровня, объединенных общим девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Главным мероприятием "пятерки" в 2020 году станет встреча глав государств и правительств в Санкт-Петербурге во второй половине июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 01:54
Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов
13 декабря 2019, 01:54
Шеремета взорвали "Пума","Буча" и "Нацик": Названы имена предполагаемых убийц журналиста
12 декабря 2019, 22:39
Путин принял отставку главы ЕАО
12 декабря 2019, 22:39
"Не готов решить - не надо публично говорить": Захарова напомнила Зеленскому об обещании
12 декабря 2019, 19:24
"Они и так оккупированы": Пользователи поспорили с немецким депутатом о "капитуляции" Меркель перед США
12 декабря 2019, 14:09
Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах изменения Конституции РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
09 декабря 2019, 22:54
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.