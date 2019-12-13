Рябков: участникам БРИКС необходимо заботиться о повышении эффективности "пятерки"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 декабря. /ТАСС/. Страны, входящие в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должны закреплять достигнутые "пятеркой" успехи, постоянно повышая эффективность работы данного формата. Такое мнение в беседе с ТАСС привел в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы обсудили вопросы повышения эффективности работы БРИКС по ряду направлений. Это молодое, динамичное объединение государств с большими результатами, но это не значит, что мы не должны заботиться о том, чтобы оно таковым и оставалось", - сказал дипломат по итогам первого дня встречи шерпов "пятерки" в Бразилиа. По его словам, эта тема "постоянно присутствует в повестке объединения".

Кроме того, участники закрывающей бразильское председательство в объединении встречи шерпов посетили недавно начавший работу в Бразилиа региональный офис "Нового банка развития" (Банк БРИКС) в Южной Америке. "У нас в будущем году также будет открыто представительство банка развития", - напомнил замглавы МИД РФ.

В пятницу партнеры познакомятся с планами работы под российским началом в БРИКС в 2020 году. "Нацеливаемся на плотную работу по всем составляющим <...> Календарь очень насыщенный и мы будем плотно готовиться с первых дней", - заявил Рябков.

Главным мероприятием "пятерки" в 2020 году станет встреча глав государств и правительств в Санкт-Петербурге во второй половине июля, напомнил Рябков. "Мы, несомненно, проведем его на высокой политической ноте, с хорошей отдачей, чтобы лидеры, собравшиеся на это мероприятие, могли провести углубленный обмен мнениями по международной тематике, по работе БРИКС, но и чтобы они могли одобрить весомый пакет практических результатов", - подытожил российский дипломат.

Встречи в расширенном составе

Рябков добавил, что Россия посоветуется с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР по поводу формирования состава участников встреч лидеров БРИКС с руководством не входящих в него стран на полях саммита в Санкт-Петербурге в июле 2020 года. "Мы над этим активно работаем. Исхожу из того, что соответствующие предложения партнерам мы сделаем. Думаю, в Санкт-Петербурге такие форматы будут предусмотрены", - сказал дипломат.

14 ноября в ходе пресс-конференции по итогам саммита "пятерки" в Бразилиа Владимир Путин высказал намерение пригласить на встречу лидеров в Санкт-Петербург страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

С 2013 года на полях саммитов БРИКС проводятся встречи в расширенном составе в формате "аутрич", который подразумевает привлечение соседей председательствующей страны по региону. В 2017 году Китай выступил с инициативой формирования "круга друзей" БРИКС, которые бы взаимодействовали с "пятеркой" в постоянном режиме, заложив основу формата БРИКС+. Нынешний председатель объединения Бразилия решила в 2019 году сосредоточиться на укреплении практического взаимодействия в традиционном пятистороннем формате.

Российское председательство

Россия нацелена на плотную работу в формате БРИКС в рамках своего председательства в 2020 году и ставит перед собой масштабные задачи. "Мы нацеливаемся на плотную работу по всем трем составляющим: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарное сотрудничество и контакты между людьми", - сказал Рябков.

По его словам, предстоящее в 2020 году российское председательство в объединении ставит перед собой масштабные задачи, одной из которых является разработка и согласование контртеррористической стратегии "пятерки". "Нам [также] нужно освежить и осовременить принятую пять лет назад в Уфе концепцию экономического партнерства с учетом [произошедших] изменений в мире и новых тенденций, в том числе нарастания протекционизма", - пояснил замглавы МИД РФ.

Кроме того, участники БРИКС ведут работу над рядом соглашений, которые, надеется дипломат, "удастся если не подписать в период нашего председательства, то в значительной мере приблизить момент завершения работы над ними". "Календарь очень насыщенный и мы будем плотно готовиться с первых дней в новом году, <...> чтобы они [лидеры] могли одобрить весомый пакет практических результатов", - подытожил Рябков.

Ранее в ходе саммита 13-14 ноября в Бразилиа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в рамках российского председательства запланировано порядка 150 мероприятий разного уровня, объединенных общим девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Главным мероприятием "пятерки" в 2020 году станет встреча глав государств и правительств в Санкт-Петербурге во второй половине июля.