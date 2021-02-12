Рябков: США допускают применение ядерного оружия

Запад допускает потенциальное ограниченное применение ядерного оружия, отказываясь от формулы по поводу ядерного конфликта, сформулированной по итогам встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве в 1985 году, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Формула, зафиксированная в заявлении по итогам саммита, звучит следующим образом: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству».

В этой связи Рябков указал, что американская сторона «увлеченно и на публику» муссирует тему о возможном применении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — подчеркнул дипломат.

Он призвал Вашингтон согласиться подтвердить данную норму в двустороннем порядке с Москвой, а также в рамках так называемой «ядерной пятерки»: России, Китая, Великобритании, США и Франции.

Месяц назад бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил уверенность в необходимости подтвердить приверженность вышеназванной формуле новой администрации президента США Джо Байдена.

«Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение», — пояснил бывший советский лидер.

Год назад глава МИД РФ Сергей Лавров Лаврова на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня в Женеве также выражал обеспокоенность новыми доктринальными установками Вашингтона, значительно понижающими «порог» применения ядерного оружия.

«Примечательно, что это происходит на фоне официального, хотел бы это подчеркнуть, отказа США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также в условиях сохраняющегося размещения американского ядерного оружия на территории некоторых союзников США по НАТО и продолжения практики т.н. «совместных ядерных миссий», — напомнил дипломат.

Он отдельно упомянул про учения американских военных совместно с европейскими партнерами, в ходе которых отрабатывается применение ядерного оружия против целей на российской территории.

«В интересах снижения искусственно создаваемой напряженности и сохранения возможностей для дальнейшего стратегического диалога мы предложили хотя бы подтвердить, а лучше усилить, формулу «Горбачева — Рейгана» о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Считаем, что в нынешней ситуации такое заявление стало бы позитивным сигналом для всего международного сообщества», — резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Саммит СССР – США прошел в ноябре 1985 года на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа. Конструктивных решений на встрече достигнуто не было, однако, по словам Горбачева, саммит создал «возможности для перехода от состояния опасной конфронтации к конструктивным поискам путей нормализации отношений».

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в настоящее время США имеют в своем распоряжении 5,8 тыс., ядерных боеголовок, а Россия — 6 375.

Все девять государств, обладающих ядерным оружием — Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР вместе обладают примерно 13,4 тыс., ядерных боеголовок.

Около 3 720 единиц ядерного оружия в настоящее время развернуты оперативными силами, и почти 1 800 из них находятся в состоянии повышенной оперативной готовности.