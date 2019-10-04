Рябков: сроки визита помощника президента США по нацбезопасности в Москву согласовываются

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Сроки визита нового помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена в Москву согласовываются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что у господина О'Брайена есть приглашение от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева посетить нашу страну. Сроки подлежат дальнейшему согласованию", - сказал он.

Ранее бывший посол США в России Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что визит О'Брайена в РФ для налаживания диалога с Патрушевым прорабатывается, "состоится скорее раньше, чем позже".