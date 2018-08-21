Рябков: созданный в США образ врага в лице РФ разрушает двусторонние отношения

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Эксплуатация образа Москвы как противника Вашингтона оказывает разрушительное воздействие на двусторонние отношения.

Об этом заявил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, сейчас наблюдаются попытки отдалиться от тех рубежей, где Россия и США могли бы оказаться после саммита в Хельсинки. "Россию, к сожалению, представляют, по сути, как противника, что эксплуатируется нашими недругами самым циничным образом", - указал он.

"Это, разумеется, фактор, оказывающий, мягко говоря, негативное воздействие, разрушительное воздействие на наши отношения", - подчеркнул Рябков.