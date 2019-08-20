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Рябков считает, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности

20 августа 2019, 10:54  •  111 • Политика

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вызывает сожаление, Вашингтон взял курс на нагнетание напряженности. Об этом заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Обращает на себя внимание, что испытание усовершенствованной ракеты типа Tomahawk произошло буквально через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора. Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - отметил дипломат.

По его словам, в Москве также обратили внимание, что "пуск произведен с помощью установки Mk41". "Универсальной пусковой установки, которая приспособлена для запусков не только ракет-перехватчиков SM-3, но и крылатых ракет различных типов базирования класса "земля - земля", "поверхность - поверхность", - пояснил Рябков.

"Все это вызывает сожаление. США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности", - подчеркнул замминистра. "Мы на провокации не поддаемся. Мы, как это вчера было заявлено во Франции президентом России [Владимиром Путиным], вновь подтверждаем свою приверженность одностороннему мораторию на развертывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира", - добавил он.

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