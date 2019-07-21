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Рябков: российские военные специалисты могут вернуться в Венесуэлу при необходимости
21 июля 2019, 22:24 • 63 • Политика
КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Задачи, стоявшие перед российскими военными специалистами в Венесуэле, решены, их возможное возвращение будет зависеть от наличия потребности в обслуживании техники. Об этом заявил в воскресенье журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Все идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия и доработки, это будет сделано", - сказал он.
"Я не вижу повода для того, чтобы до бесконечности обсуждать вопрос о российских военных техниках и специалистах. Это не вопрос", - добавил Рябков.
Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли российские специалисты по обслуживанию техники вернуться в Венесуэлу, высокопоставленный дипломат сказал: "Да".
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