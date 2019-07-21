Рябков: российские военные специалисты могут вернуться в Венесуэлу при необходимости

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Задачи, стоявшие перед российскими военными специалистами в Венесуэле, решены, их возможное возвращение будет зависеть от наличия потребности в обслуживании техники. Об этом заявил в воскресенье журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Все идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия и доработки, это будет сделано", - сказал он.

"Я не вижу повода для того, чтобы до бесконечности обсуждать вопрос о российских военных техниках и специалистах. Это не вопрос", - добавил Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли российские специалисты по обслуживанию техники вернуться в Венесуэлу, высокопоставленный дипломат сказал: "Да".