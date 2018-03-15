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Рябков: Россия уже приступила к разработке ответных мер на санкции США

15 марта 2018, 18:24  •  167 • Политика

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия уже приступила к подготовке ответных мер на новые санкции США. Об этом ТАСС в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя расширение Вашингтоном антироссийских санкций.

"Мы уже приступили к отработке наших ответных мер", - сказал он, не уточнив, когда именно они последуют.

Он назвал расширение санкций очередными политическими хороводами вокруг лишенных связи с реальностью обвинений в адрес России. Рябков добавил, что ждет от США новых враждебных действий в отношении России.

По словам дипломата, Россия не готовит контактов с Майклом Помпео до его официального назначения на должность госсекретаря США.

"Назначение высших должностных лиц в администрации включает утверждения Сенатом, приведение к присяге и так далее, - отметил высокопоставленный дипломат. - Прежде чем все эти ступени не будут пройдены, думаю, мы не можем говорить о каком-то графике контактов".

Рябков заявил, что в условиях расширения санкций США пока не готов предложить старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону возможные даты для новых консультаций.

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