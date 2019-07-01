Рябков: Россия предлагает США обменять Ярошенко и вернуть российскую дипсобственность

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев и вернуть российскую дипломатическую собственность. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Давайте начнем с чего-то не требующего драматических, далеко идущих решений с точки зрения изменения самой политики. Попробуем сдвинуть с места хоть что-то, и тогда позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым. Я могу приводить много направлений, где, на наш взгляд, это возможно, и к этому мы призываем наших американских коллег, начиная от резонансных гуманитарных случаев. Освободите Ярошенко, поменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните собственность дипломатическую", - указал он.

Рябков также призвал облегчить условия функционирования посольств и консульств в обеих странах. "[Необходимо] ликвидировать эти очереди безумные за визами, не прятаться за какими-то решениями о сокращении персонала, а попробовать прагматически продвинуться вперед", - подчеркнул замминистра.

Рябков также заявил, что Москва предложила Вашингтону варианты обмена Ярошенко, но не получила отклика от американской стороны. "Обсуждать сейчас возможные обмены, отличающиеся от тех схем обмена, которые мы уже предложили американцам, было бы неправильно, в контексте Ярошенко назывались и другие фамилии. Американцам известно о вариантах [обмена], которые мы были бы готовы рассмотреть. Это делалось путем дипломатической переписки, но отклика, по крайней мере того отклика, на который мы хотели бы рассчитывать с учетом тяжести гуманитарного случая и всех обстоятельств, связанных с нахождением Константина Ярошенко в тюрьме, [мы не получили]", - сказал Рябков.

По его словам, Москва призывает Вашингтон решить ситуацию с обменом заключенными, не дожидаясь вынесения приговора арестованному в РФ гражданину США Полу Уилану. "Мы призвали бы американскую сторону решить ее [ситуацию] на разумной, сбалансированной основе, не дожидаясь даже того, как господину Уилану будет вынесен приговор", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва не увязывает дело Уилана с другими вопросами российско-американской повестки дня. "Мы должны воспринять эту ситуацию как элемент нормального следственного процесса. Здесь нет никакой политики, никаких увязок с чем бы то ни было еще в наших отношениях", - сказал он. Рябков указал, что вопросы консульского доступа к Уилану решаются оперативно. "Никаких нареканий в этой области не было. Мы исходим из того, что вся эта ситуация развивается в строгом соответствии с российским законодательством и процессуальными нормами", - указал замминистра.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У него гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. 28 декабря он был задержан сотрудниками ФСБ России, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.