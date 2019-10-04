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Рябков: Россия не рассматривает возможность размещения ракет средней дальности на Кубе

04 октября 2019, 19:39  •  72 • Политика

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва и Гавана не обсуждают вопрос размещения российских ракет средней и меньшей дальности на Кубе. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нет, мы такую тему не обсуждали. Нет никаких оснований ее рассматривать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Замминистра напомнил о существовании моратория на неразвертывание Россией такого рода систем до тех пор, пока "не появятся американские системы". "Ничего сейчас в этом плане не изменилось, никаких даже близко обсуждений этого сюжета в ходе визита [премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу] не было", - подчеркнул Рябков.

2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергает эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигает Вашингтону встречные претензии.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю.

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