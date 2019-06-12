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Рябков: Россия и США не достигнут соглашений по вооружениям, пока не будет готов Вашингтон

12 июня 2019, 02:54  •  28 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пока американская сторона не проявит готовности к этому. Такую точку зрения дипломат выразил в интервью журналистам американской газеты The Wall Street Journal, опубликованном во вторник.

Как отмечает издание, Рябков исключил новые соглашения в указанной сфере между государствами, "пока США не будут к этому готовы". Он также сообщил, что считает маловероятным возобновление участия сторон в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Говоря об отношениях между странами, Рябков подчеркнул: "Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация". По мнению дипломата, сейчас события разворачиваются столь быстро и непредсказуемо, что сложилась "ситуация, в которой угроза растет".

Рябков добавил, что Москва считает необходимым поддерживать связи с Вашингтоном, несмотря на наличие разногласий. По словам дипломата, Россия исходит из того, что "в этих отношениях нет места для чудес". В публикации отмечается, что Рябков выступил за создание механизмов, которые могли бы помочь снизить риск вооруженного столкновения между странами.

Как следует из материала, Рябков призвал американскую сторону пересмотреть ряд дел, по которым россияне были приговорены в США к продолжительному тюремному заключению. По мнению дипломата, данные приговоры были вынесены по политическим мотивам.

Заместитель министра иностранных дел РФ также опроверг утверждения о том, что Москва направляла военных в Венесуэлу для содействия президенту Николасу Мадуро. Дипломат уточнил, что речь идет о технических специалистах. "Это не боевые силы, не говоря уже о спецподразделениях, способных автономно осуществлять отдельные операции", - сказал он.

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