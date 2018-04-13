Рябков: Россия будет ориентироваться на минимизацию рисков в экономике от политики США

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия при ответе на санкции США будет ориентироваться на задачу максимального обеспечения интересов поступательного экономического развития страны и минимизацию рисков от порочной политики США. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы будем ориентироваться на задачу максимального обеспечения интересов поступательного стабильного социально-экономического развития страны, гарантированного во всех смыслах этого слова создания внешних международных условий для совершенствования и модернизации нашей экономики и для минимизации рисков от антироссийской порочной политики США", - сказал он.

МИД считает своевременной и политически выверенной инициативу Госдумы по законопроекту, отметил Рябков.

"Считаем своевременной и политически выверенной инициативу по разработке соответствующего "контрсанкционного" законопроекта", - сказал он. Рябков добавил, что правительство РФ внимательно изучит представленный документ. "Его содержание, как я понимаю, вырабатывалось группой депутатов Государственной думы", - пояснил высокопоставленный дипломат.

"Мы будем ориентироваться на задачу максимального обеспечения интересов поступательного стабильного социально-экономического развития страны, гарантированного во всех смыслах этого слова создания внешних международных условий для совершенствования и модернизации нашей экономики и для минимизации рисков от антироссийской порочной политики США", - заверил он.

О внесении данного законопроекта ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициатива "разработана как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц". Порядок рассмотрения законопроекта предстоит обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы. Он может быть вынесен на ближайшее заседание нижней палаты.