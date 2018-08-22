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Рябков: РФ рассчитывает на готовность США к предметной дискуссии на встрече в Женеве

22 августа 2018, 23:39  •  37 • Политика

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в четверг на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона американская сторона проявит готовность вести предметную дискуссию. Об этом ТАСС в среду заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не думаем, что получится скоро выправить эту тенденцию и поставить отношения на ровный киль и на какие-то нормальные рельсы, но будем к этому стремиться. С этой точки зрения завтрашняя встреча имеет существенное значение. Мы рассчитываем, если не на конструктивный отклик с американской стороны, то, по крайней мере, на готовность вести предметную дискуссию, а не просто повторять собственные аргументы, не слушая, что на этот счет говорит и каким образом реагирует российская сторона", - отметил высокопоставленный дипломат.

Рябков также заявил, что российская сторона на переговорах предметно изложит, в чем ошибочность нынешней политики Вашингтона в отношении Москвы. 

"Санкции вводятся, тем самым мы получаем свидетельство, что причина санкционной политики и ее смысл, что называется, указать России ее место. Я думаю, что завтра в ходе встречи с помощником президента [США] по национальной безопасности ему будет предметно и развернуто изложено, в чем мы видим ошибочность этой политики", - сказал замминистра.

"Наверное, нам опять станут говорить, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы и есть основания ожидать того же, - добавил Рябков. - Но убогость и абсолютная бессмысленность, нелогичность такой постановки вопроса, наверное, очевидна всем. Кроме самих американцев, которые путем многократного повторения одного и того же сами себя убедили, что это именно так. Большую роль в этом достаточно необычном процессе сыграли американские средства массовой информации, которые в последнее время увлеченно тиражируют небылицы, относящиеся к России".

По словам замглавы МИД РФ, введение Вашингтоном санкций в связи с так называемым делом Скрипалей не имеет ничего общего с задачей улучшения отношений с Москвой. 

"Я проверил только что последний выпуск федерального регистра США: никаких сообщений о введении санкций пока нет. Они могут быть введены завтра, могут быть введены в любой момент. Тем более, что все это анонсировано заранее, и естественно, что администрация США от своих намерений не отступится", - отметил дипломат.

"Это делается отчасти для того, чтобы попробовать убедить противников действующей исполнительной власти в Конгрессе США, что исполнительная власть проявляет твердость в отношении России, которую очень многие среди американских политиков воспринимают как противника и угрозу, - отметил замминистра. - Во-вторых, это делается для того, чтобы реально попытаться заставить Москву изменить свое поведение. Естественно, ни то, ни другое ничего общего с задачей улучшения наших отношений не может иметь".

Мы понимаем, зачем это делается. Это делается отчасти для того, чтобы попробовать убедить противников действующей исполнительной власти в Конгрессе США, что исполнительная власть проявляет твердость в отношении России, которую очень многие среди американских политиков воспринимают как противника и угрозу, - подчеркнул замминистра. - Во-вторых, это делается для того, чтобы реально попытаться заставить Москву изменить свое поведение. Естественно, ни то, ни другое ничего общего с задачей улучшения наших отношений не может иметь".

По его словам, Москва объясняет это американской стороне постоянно - "и публично, и за закрытыми дверями", но "эффекта это не имеет". "Поэтому санкции будут введены, они будут введены по надуманной причине, под предлогом нашей якобы причастности к делу Скрипалей, - продолжил Рябков. - Общеизвестно, что ни США, ни Великобритания, ни кто-либо из их союзников, которые разделяют всю эту схему, изобретенную англичанами, не представили ни малейших доказательств, что Россия может иметь хоть какое-то отношение к данному трагическому событию"

Встреча Патрушева и Болтона состоится в четверг, 23 августа, в Женеве в первой половине дня.

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