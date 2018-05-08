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Рябков: РФ призывает США воздержаться от опрометчивых шагов по Ирану и не губить сделку

08 мая 2018, 16:09  •  45 • Политика

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия призывает США воздержаться от опрометчивых шагов по ядерной сделке с Ираном, направленных на отказ от нее. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить эту сделку", - отметил он.

Россия не видит оснований считать, что Иран находится на пути к созданию ядерного заряда, заявил Рябков.

"Сейчас нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) поставил непреодолимые заслоны для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что Тегеран "пошел на сделку добровольно, в ожидании, что договоренность ознаменуется существенным расширением возможностей для экономического, технологического сотрудничества со всеми странами". "Однако сейчас мы видим попытки со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа все это подвергнуть ревизии и перечеркнуть достигнутое под абсолютно надуманными предлогами", - обратил внимание замглавы российского дипведомства.

По мнению Рябкова, Россия готова к диалогу по будущему иранской ядерной сделки после 2025 года, ракетной программе Тегерана и региональной проблематике. 

По его словам, французская сторона информировала Москву о своих планах работать над новым соглашением, которое дополнит СВПД. "Если следовать той логике, которую излагал президент Франции, то СВПД должен остаться в силе, но нужны переговоры, которые коснутся будущего этого плана после 2025 года, ракетной программы и региональной политики Ирана, - указал дипломат. - Это все обсуждаемо, в этом есть элемент стремления французской стороны сохранить СВПД".

"Однако авторы таких идей и предложений должны предлагать конкретные решения и форматы этого диалога, - отметил Рябков. - Пока в этом плане мы ничего не получили".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции.

Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения. Как ожидается, Трамп объявит о своем решении по поводу СВПД 8 мая.

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