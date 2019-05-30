Рябков: РФ предостерегла Иран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия предостерегла Тегеран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Российской газете" по итогам консультаций в Тегеране по ядерной сделке.

"Мы также предостерегли иранскую сторону от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, что было бы качественно новым шагом в направлении дестабилизации, - сказал он. - Это было бы подрывом основ международной системы ядерного нераспространения".

Замминистра также добавил, что позиция России в отношении Ирана включает предостережение от опрометчивых шагов по свертыванию ядерной сделки. "В начале июля приближается дата, когда истекает объявленный руководством Ирана 60-дневный срок, в течение которого только первая часть добровольно принятых Ираном на себя обязательств по СВПД приостановлена, - отметил Рябков. - Видимо, в отсутствие решения имеющихся проблем последует реализация так называемой второй части".

Кроме того, он подчеркнул, что Россия с пониманием отнеслась к планам Ирана приступить к обогащению урана выше уровня в 3,67% и приостановить модернизацию реактора в Араке, если другие стороны ядерной сделки не вернутся к ее выполнению в 60-дневный срок, считая с 8 мая. "Мы отнеслись к этим решениям с пониманием. В СВПД - его пунктах 26 и 36 - действительно содержатся положения, фиксирующие добровольный характер принятого на себя Ираном ряда обязательств", - сказал дипломат.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят в 2015 году Ираном с одной стороны и постоянными членами СБ ООН, и Германией с другой. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Через полгода Иран намерен проанализировать ситуацию на предмет дальнейших своих действий.

Новый раунд контактов между Россией и Ираном

Рябков отметил, что Россия в ближайшем будущем проведет новый раунд контактов с Ираном по СВПД по ядерной сделке.

"Вся эта комплексная ситуация, а также конкретные направления работы, которую мы ведем совместно с иранскими партнерами и другими участниками СВПД, составляли предмет наших обсуждений в Тегеране. При этом мы договорились, что следующий раунд такого рода контактов состоится уже в ближайшем будущем", - сказал Рябков.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Через полгода Иран намерен проанализировать ситуацию на предмет дальнейших своих действий.