Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Москва предостерегает Вашингтон от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - подчеркнул он. - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)"

По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость СВПД. "Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД, - указал замглавы МИД. - Это не делает чести нашим американским коллегам".

Замминистра, комментируя заявления вице-президента США Майкла Пенса о том, что США нацелены на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, сказал, что США демонстрируют деструктивный подход к СВПД, требуя пересмотра отдельных положений соглашения.

"Все сроки, временные диапазоны и рамки, которые были установлены в СВПД, стали результатом тяжелейших, очень продолжительных переговоров, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Поэтому сейчас произвольно выхватывать из общего пакета только то, что устраивает американцев, и требовать изменений тех положений, которые, по непонятным для нас причинам, американцев не устраивают - подход деструктивный, он может подорвать с трудом сформированную договоренность".

Дипломат, комментируя предложения США созвать заседание СБ ООН по ситуации в Иране, подчеркнул, что внутренние процессы в республике не имеют отношения к уставным функциям СБ ООН.

"Возвращаясь к теме, которую американские коллеги начали "разогревать" несколько дней назад относительно возможного задействования СБ ООН в связи с происходящим в Иране, напоминаю, что Совет Безопасности - это орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - отметил он. - Внутренние процессы в Иране, как и в любой другой стране, к уставным функциям СБ ООН отношения не имеют". "Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии", - констатировал Рябков.