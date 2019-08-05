Рябков: РФ будет учитывать в военном планировании появление ракетных систем США в Японии

"Универсальные пусковые установки МК-41, которые со временем, видимо, появятся в Японии, тоже могут быть приспособлены под использование для пусков крылатых ракет средней дальности. <...> Поэтому в соответствующем планировании эти новые системы, когда они появятся в Японии, несомненно, тоже нами будут учитываться", - сказал замминистра иностранных дел РФ.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия будет учитывать появление пусковых установок США на территории Японии в военном планировании. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия ведет с японской стороной диалог на тему того, кто "осуществляет и будет осуществлять оперативный контроль за этими системами", какой будет роль правительства Японии в этом процессе.

"Все это тема для продолжающихся обсуждений, а совершенно не для публичного рассмотрения и анализа", - заявил Рябков, добавив, что в вопросах безопасности следует опираться на факты, а не исходить из декларативных заявлений, провозглашаемых намерений или планов.

Дипломат также добавил, что Россия в случае развертывания американских ракет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона намерена принять балансирующие действия с целью парирования угроз, которые могут возникнуть в отношении нее.

"Мы будем анализировать происходящее в этом секторе очень внимательно, и наши ответные шаги будут выстраиваться в режиме парирования угроз, которые гипотетически могут возникнуть для России с разных направлений, - сказал Рябков. - Если развертывание новых американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования нами указанных угроз".

Рябков добавил, что обозначенная политика в равной мере справедлива и для европейского направления. Кроме того, он подчеркнул, что характер и масштаб ответа РФ станет понятен только на уровне практических дел американской стороны.

"Предвосхищать что-либо сейчас было бы не просто безответственно с точки зрения дальнейшей раскачки всей ситуации в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности, но безответственно с точки зрения сохранения за нами максимальной свободы маневра в этой сфере", - заключил дипломат.

Гонка вооружений в Северо-Восточной Азии

Россия при необходимости ответит в пропорциональном и оборонительном ключе в случае гонки вооружений в Северо-Восточной Азии, но участвовать в ней не собирается, сообщил замглавы МИД РФ.

"Что касается гонки вооружений в Северо-Восточной Азии, то мы не будем в ней участвовать, - сказал он. - Если и когда вопрос ответных действий с нашей стороны станет актуальным, то наш ответ будет сугубо пропорциональным и оборонительным, не провоцирующим никого, но надежно обеспечивающим интересы нашей безопасности".

Ранее на брифинге Рябков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о желании США разместить ракеты средней дальности наземного базирования в Азии, заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД развязывает американским военным руки в этом направлении.