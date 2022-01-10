Рябков развенчал надежды НАТО о сворачивании учений России: "Проводили и будем проводить"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров в Женеве обозначил позицию нашей страны.

Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на возражения Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

После переговоров с американской стороной Рябков уточнил, что тренировочные мероприятия русские военные проводят на своей территории. Это в равной степени те же манёвры, что и проводят страны - союзники НАТО.

"Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным", - указал дипломат.

Что бы ни говорили оппоненты, но Россия в точности соблюдает все обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, уточнил он.

Кроме того, заметил Рябков, Москва в последние месяцы и годы наблюдает "активнейшее освоение" Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины и других государств в непосредственной близости от России. "Всё это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории", - подчеркнул замминистра.