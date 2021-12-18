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Рябков озвучил реальный эффект от "адских" санкций для Москвы. Запад разочаруется

18 декабря 2021, 14:35  •  171 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков заметил, что в Москве эффект от возможного введения Западом так называемых "адских" санкций сводят к их прочтению и "ещё больше испорченным глазам от этого чтения". Можно себе представить, как разочаруется Запад, узнав о реальном эффекте его рестрикций.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" заметил, что наша страна уже так часто сталкивается с ограничениями, что к подобным мерам уже адаптировалась. Что же касается введения против России очередных так называемых "адских" санкций, то тут Запад будет весьма разочарован.
По словам замминистра, в Москве эффект сводят к прочтению этих рестрикций и "ещё больше испорченным глазам от этого чтения".
Дипломат обратил внимание на то, что всяческие громкие заявления Запада о якобы готовности к развитию конструктивных отношений с Москвой по факту не стоят абсолютно ничего. И санкции против России продолжат вводить.

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