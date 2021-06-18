Рябков ответил на вопрос о просьбах Москвы к Вашингтону

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на вопрос о просьбах Москвы к американской стороне во время саммита в Женеве.

По словам дипломата, наша сторона реагировала на их постановку вопросов по многим направлениям.

"Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали", - сказал он в беседе с ТАСС, отметив, что ответы Вашингтону давались "чёткие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей".

Что же касается каких-либо просьб, Москва ничего не просила у американской стороны. В том числе делегация от России, конечно, не просила отмены санкций.

"Разговор в такой плоскости не мог идти в принципе", - подчеркнул он.

По словам Рябкова, со стороны России санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определённый контекст отношений с США "ровно так, как это сделал сам президент на пресс-конференции".

"Что санкции нанесли ущерб и самим американцам, их бизнесу, но, конечно, в какой-то мере сказались и на нас", - сказал он.

Рябков напомнил о том, что санкции простимулировали развитие России и напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платёжных систем.