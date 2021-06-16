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Рябков оценил возможность совместного заявления Путина и Байдена
16 июня 2021, 17:25 • 133 • Политика
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение о совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве или же о каких-то итоговых документах будут принимать сами главы государств. Об этом он заявил «Известиям» в среду, 16 июня, в ответ на вопрос, готовила ли российская делегация итоговое коммюнике и можно ли рассчитывать на совместное заявление лидеров.
«Всё в процессе. Такая работа велась, но по большому счету решение принимают лидеры», — заявил он.
Ранее в среду Рябков заявил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве вполне возможно ожидать практических результатов в некоторых сферах. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном происходили дипломатические кризисы один за другим, а также у сторон не получалось запустить устойчивый диалог по контролю над вооружениями.
Дипломат добавил, что ему хочется надеяться на то, что после переговоров лидеров по этим направлениям будут поставлены задачи и обозначены ориентиры, чтобы в последующем уже можно было перейти к экспертной работе.
Подробнее читайте в материале «Известий» «Будем возвращать американцев на землю» — замглавы МИД РФ Сергей Рябков — об итоговом коммюнике саммита в Женеве, нормализации дипломатических отношений с США и перспективах Совета Россия–НАТО
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сам факт встречи Путина и Байдена является достижением, однако прорывов на саммите не будет.
Песков предположил, что разговор двух президентов будет сложным, так как на повестке много вопросов, касающихся проблемных отношений России и США.
Кроме того, Песков отметил, что какие-либо документы, касающиеся кибербезопасности, по итогам переговоров Путина и Байдена подписаны не будут.
Российско-американский саммит начался ранее в среду в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры лидеров рассчитаны почти на пять часов, после встречи политики проведут отдельные пресс-конференции.
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