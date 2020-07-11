Рябков оценил роль поправок в Конституцию для внешней политики России

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поправки к Конституции России укрепят основы внешнеполитического курса страны, обеспечивающих международную безопасность.

«Поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, они несомненно укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем», — сказал он в интервью телеканалу «Дума ТВ».

Также Рябков подчеркнул, что внешняя политика России является партнерской, а ее цель — решение проблем и поиск современных подходов для их решения.

Комментируя поправку о неотчуждаемости территории России и сохранении ее целостности, политик отметил, что территориальные претензии часто становятся не просто «средством сведения счетов», но и источником для кризиса.

«Здесь просто нужно было расставить точки над i и сказать всем, у кого могут быть иллюзии на этот счет, что территориальная целостность Российской Федерации — это высшая ценность. Она абсолютно нерушима и российское государство всем своим инструментарием, включая внешнеполитический, правовой инструментарий, будет стоять на страже именно этого положения и этой ценности», — подчеркнул Рябков.

9 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо провести анализ всех международных соглашений России на предмет их соответствия верховенству Конституции.

Кроме того, по словам Володина, важно объяснить, что Конституция «теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься, начиная от Парламентской ассамблеи Совета Европы и заканчивая другими структурами».

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 3 июля отметил, что законодатели уже готовы работать по новой Конституции.