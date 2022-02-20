Рябков оценил ответы ЕС и НАТО по вопросу понимания неделимости безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал 20 февраля отписками ответы ЕС и НАТО на письма главы МИД РФ Сергея Лаврова о понимании неделимости безопасности.

«Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

11 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ответы ЕС и НАТО на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по принципу неделимой безопасности проявлением дипломатической невежливости и неуважения. Она пояснила, что они «направили то, что ими преподносится как ответ на послание». А предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» не было.

10 февраля стало известно, что Россия получила коллективный ответ от имени министров иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза на письмо Лаврова по евробезопасности.

Послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. Однако ответ написали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, к которым не обращались.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе 2022-го в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.