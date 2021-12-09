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Рябков отметил вероятность риска повторения Карибского кризиса

09 декабря 2021, 19:55  •  89 • Политика
По логике развития событий существует риск повторения Карибского кризиса. Об этом заявил в четверг, 9 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе беседы с журналистами.
«Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают и будет продолжаться всё так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — уточнил Рябков.
По его словам, это будет провалом внешней политики. Вместе с тем замглавы МИД РФ добавил, что России нужны правовые гарантии безопасности. Рябков подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.
Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. По его словам, встреча пройдет для того, чтобы обсудить будущее обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.
Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что формат обсуждения темы гарантий безопасности и «красных линий» не был согласован во время переговоров президента России Владимира Путина и Байдена. Песков уточнил, что речь шла о безопасности на континенте и неприемлемости для России продвижения НАТО на восток.
Онлайн-саммит президентов России и США по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа президентов длилась два часа. В Кремле назвали разговор откровенным и деловым. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.
Катализатором Карибского кризиса в 1962 году послужила ситуация на Кубе, где к власти на тот момент пришло социалистическое правительство во главе с Фиделем Кастро. В конце июня 1961 года кубинская сторона подписала с СССР соглашение о размещении советских вооружений на территории острова. Баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками были переброшены на Кубу в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции, Великобритании и Италии, а также для предотвращения угрозы вторжения американских войск на остров.
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