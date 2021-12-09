Рябков объяснил НАТО, почему Россия "слишком много себе позволяет"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил НАТО, почему Москва "слишком много себе позволяет". По его словам, альянс раздражает сам факт, что Россия защищает свои интересы.

Рябков отметил, что на Западе есть группа стран, которая считает, что "Россия слишком много себе позволяет". Они возмущены, что Москва "посмела" отстаивать свои интересы.

Мы должны проявлять твёрдость. Если у кого-то это вызывает оторопь и дрожь - это результат их ложно воспринимаемой ситуации в Европе и той роли, которую играет Россия,

- отметил замглавы МИД, отвечая на вопросы журналистов.

Рябков добавил, что Россия никому не угрожает и стремится достичь компромисса со всеми. Но она жёстко будет реагировать на любые недружественные выпады.

Напомним, что на днях американские журналисты поинтересовались у официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, почему Вашингтон нарушил обещание не расширяться на восток. В ответ Прайс заявил, что обещание было дано в условиях политики XX века. Сегодня же НАТО проводит политику "открытых дверей" и принимает всех, кто попросится в альянс.

В то же время вероятный кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон осудил США и их союзников за нарушенное обещание. Из-за этого русские больше не верят Западу.