Рябков обсудил с послом Великобритании проблемы реализации иранской ядерной сделки

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Великобритании в Москве Лори Бристоу обсудили в пятницу проблематику реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по проблематике реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторым другим актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", - отметили в министерстве.

Встреча состоялась по просьбе посла.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. Одновременно глава Белого дома утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции Совбеза ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.